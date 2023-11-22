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«Алания» объявила об отставке главного тренера клуба

вчера, 13:10

Пресс-служба «Алании» объявила об отставке главного тренера клуба Олега Василенко.

Под руководством Василенко команда провела 31 матч: одержала 14 побед, сыграла 11 встреч вничью и потерпела 6 поражений.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:09, ред.
В общем подведем итог...
Для меня изначально было загадкой почему ФК "Алания" заключил контракт с Олегом Василенко - характер человека, его профессиональные взгляды, мало кому удавалось изменить и хочешь того или не хочешь, но гомосапиенс будет всегда скатываться в то русло своего поведения, которое определено генетически и на этой базе уже выработались привычки, взгляды, в том числе и на профуровне. Василенко и Алания изначально были антагонистами!
Нельзя кавказским народам привить игру в стиле Василенко, Моуриньо - забил, автобус, победил....
Армяне, грузины, осетины, кабардинцы, чеченцы... весь Кавказ это искрометный футбол и как написал пользователь Ironigor это на генетическом уровне...!
Ворон сидит целый день на суку, а орел летает и их уже никто не переделает!
Удачи Алании!
протон
протон
вчера в 16:22
Следовало ожидать.
Последние пять матчей - два поражения, три ничьи. И с первого места скатились на шестое.
Это спад или распродажа очков?
идеально бы подошел Мусаев. не знаю как у него обстоят дела с контрактом в Азербайджане, но я уверен, что его уровень и стиль соберет эту команду в сложившийся пазл.
насчет Гогниева- я слышал, что прошлое расставание было с осадком, поэтому его вряд ли будут рассматривать.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:07
В чём именно заключается провал?
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:27
Восемь туров - одна победа. Это ли не повод расстаться с Главным тренером команды, которая перед стартом сезона поставила для себя задачу выйти в ранг сильнейших на следующий год.

Конечно ещё не всё потеряно, впереди весенняя часть из четырнадцати туров, плюс игра на этой неделе с одним из конкурентов Акроном и при желании можно выправить ситуацию, лишь бы все усилия футболистов не оказались напрасными, как уже было в предыдущих чемпионатах, когда в РПЛ переходили клубы не по спортивному принципу. Хочется верить, что спортивные чиновники Северной Осетии не обнулят работу футболистов и не обманут ожидания местных болельщиков и в этот раз. Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:09, ред.
«Алания» объявила об отставке главного тренера клуба .

Я, как болельщик ф/к АЛАНИЯ, хочу высказать немного своих мыслей по этому поводу .

Спасибо конечно Олегу Василенко за время работы в клубе и пожелать ему только всего самого наилучшего во всём.

Но это тот случай когда тренер попал совершенно не в свой клуб. Когда команда вообще не понимает в какой футбол им надо играть, какую философию игры им хочет привить главный тренер.

Тот случай когда ментально главный тренер далёк от того клуба куда он пришёл. Алания не может и не хочет играть в футбол Аллегри, а именно такого рода футбол исповедовал Василенко. Забить один мяч и катать потом его потом до финального свистка.

Но у пацанов было до этого совершенно другое восприятие футбола, совершенно в другой футбол они играли с детства, совершенно другой футбол у них заложен генетически. Вспомним Газзаевский футбол, когда Алания становится чемпионом России, дважды серебрянным призёром - это всё атакующий футбол.

Теперь совершенно свежую историю, про которую даже комментаторы и специалисты говорили это искрометный Гогниевский футбол с кружевами в исполнении Алании. И тут приходит человек совершенно с другим подходом и чужой футбольной философией , которая вообще не прижилась в Алании.

Ну, как говорится, любой опыт в последствии приносит и свои положительные результаты.

Идем к Победе ! Всем Добра !
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:00
Видимо, всерьез надумали в РПЛ.
112910415
112910415
вчера в 13:30
это провал просто
Гость
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