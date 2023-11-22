«Алания» объявила об отставке главного тренера клуба .

Пресс-служба «Алании» объявила об отставке главного тренера клуба Олега Василенко.
Под руководством Василенко команда провела 31 матч: одержала 14 побед, сыграла 11 встреч вничью и потерпела 6 поражений.
Пресс-служба «Алании» объявила об отставке главного тренера клуба Олега Василенко.
Под руководством Василенко команда провела 31 матч: одержала 14 побед, сыграла 11 встреч вничью и потерпела 6 поражений.
Я, как болельщик ф/к АЛАНИЯ, хочу высказать немного своих мыслей по этому поводу .
Спасибо конечно Олегу Василенко за время работы в клубе и пожелать ему только всего самого наилучшего во всём.
Но это тот случай когда тренер попал совершенно не в свой клуб. Когда команда вообще не понимает в какой футбол им надо играть, какую философию игры им хочет привить главный тренер.
Тот случай когда ментально главный тренер далёк от того клуба куда он пришёл. Алания не может и не хочет играть в футбол Аллегри, а именно такого рода футбол исповедовал Василенко. Забить один мяч и катать потом его потом до финального свистка.
Но у пацанов было до этого совершенно другое восприятие футбола, совершенно в другой футбол они играли с детства, совершенно другой футбол у них заложен генетически. Вспомним Газзаевский футбол, когда Алания становится чемпионом России, дважды серебрянным призёром - это всё атакующий футбол.
Теперь совершенно свежую историю, про которую даже комментаторы и специалисты говорили это искрометный Гогниевский футбол с кружевами в исполнении Алании. И тут приходит человек совершенно с другим подходом и чужой футбольной философией , которая вообще не прижилась в Алании.
Ну, как говорится, любой опыт в последствии приносит и свои положительные результаты.
Идем к Победе ! Всем Добра !
Я, как болельщик ф/к АЛАНИЯ, хочу высказать немного своих мыслей по этому поводу .
Спасибо конечно Олегу Василенко за время работы в клубе и пожелать ему только всего самого наилучшего во всём.
Но это тот случай когда тренер попал совершенно не в свой клуб. Когда команда вообще не понимает в какой футбол им надо играть, какую философию игры им хочет привить главный тренер.
Тот случай когда ментально главный тренер далёк от того клуба куда он пришёл. Алания не может и не хочет играть в футбол Аллегри, а именно такого рода футбол исповедовал Василенко. Забить один мяч и катать потом его потом до финального свистка.
Но у пацанов было до этого совершенно другое восприятие футбола, совершенно в другой футбол они играли с детства, совершенно другой футбол у них заложен генетически. Вспомним Газзаевский футбол, когда Алания становится чемпионом России, дважды серебрянным призёром - это всё атакующий футбол.
Теперь совершенно свежую историю, про которую даже комментаторы и специалисты говорили это искрометный Гогниевский футбол с кружевами в исполнении Алании. И тут приходит человек совершенно с другим подходом и чужой футбольной философией , которая вообще не прижилась в Алании.
Ну, как говорится, любой опыт в последствии приносит и свои положительные результаты.
Идем к Победе ! Всем Добра !