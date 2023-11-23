В Аргентине ограбили супермаркет семьи жены Месси

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вчера, 09:45

Супермаркет Unico в Росарио, принадлежащий семье жены форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Антонелы Рокуццо, подвергся жестокому нападению.

По информации источника, это произошло утром. Два человека вышли из белой машины с тонированными стёклами и разбили одно из окон чёрного Chevrolet Onix, в котором ехали пострадавшие, перевозившие из магазина около 8 млн песо. За рулём находился двоюродный брат супруги футболиста, а также двое сотрудников супермаркета. Преступники украли две сумки с наличными, в каждой из них было по 4 млн. Прежде чем скрыться, они, как сообщается, обстреляли автомобиль.

В марте на магазин уже нападали, обстреляв здание, тогда преступники также оставили сообщение для Месси.