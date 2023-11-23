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В Аргентине ограбили супермаркет семьи жены Месси

вчера, 09:45

Супермаркет Unico в Росарио, принадлежащий семье жены форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелы Рокуццо, подвергся жестокому нападению.

По информации источника, это произошло утром. Два человека вышли из белой машины с тонированными стёклами и разбили одно из окон чёрного Chevrolet Onix, в котором ехали пострадавшие, перевозившие из магазина около 8 млн песо. За рулём находился двоюродный брат супруги футболиста, а также двое сотрудников супермаркета. Преступники украли две сумки с наличными, в каждой из них было по 4 млн. Прежде чем скрыться, они, как сообщается, обстреляли автомобиль.

В марте на магазин уже нападали, обстреляв здание, тогда преступники также оставили сообщение для Месси.

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Все комментарии
Rinat Seyfulin
Rinat Seyfulin
вчера в 18:33
Не густо для такого ограбления,около 22 тысяч долларов получается 8 лимонов песо
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:37
Футбольная новость
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:40
Наверняка приспешники португальской балерины были)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:07

А тем временем где то в глубинке Аргентины идёт неторопливое обсуждение данного инцидента...)
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 12:55
Наверное искали золотые мячи, полученные не по делу.
lotsman
lotsman
вчера в 12:37
Это как то имеет отношение к спорту, в целом и к футболу, в частности?)
Futurista
Futurista
вчера в 11:13
Искали гнома...

112910415
112910415
вчера в 11:03
разберутся как-то
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:30
По любому многие вспомнили албанско-косовского мафиози на днях утверждавший, что останавливал другие группировки, чтобы не трогали семью Месси.
Найдут? Не найдут? Вот в чем вопрос. Дело чести для него).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:04
Везде бандитов хватает,ничего не поделаешь.
Гость
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