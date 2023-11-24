В Италии рассказали, почему страна отказалась от проведения ЧМ-2030

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил о том, что страна отказалась от предложения провести чемпионат мира 2030 года совместно с Саудовской Аравией и Египтом.
Мы отклонили предложение организовать чемпионат мира 2030 года совместно с Саудовской Аравией. Осознаём возможность большого успеха объединения Египта, Саудовской Аравии и Италии, но сделали это по причине международных проблем, связанных с делом Регени, а также из-за неразделения некоторых ценностей. Не всегда можно делать вид, что ничего не произошло.
Джулио Регени — итальянский студент, который был убит в период между его исчезновением 25 января 2016 года и 3 февраля того же года, когда его тело со следами пыток было найдено недалеко от Каира (Египет).
Почему отказались ?
На это может быть только один ответ: Берлускони отошёл от дел, а потом умер.
После этого итальянская футбольная шушера подняла голову, возомнив наличие у себя мозгов.
P.S. Это касается не только ЧМ 2030, но и истории с Ювентусом, оттока капитала из футбольной индустрии..., и много чего ещё.
Почему отказались ?
На это может быть только один ответ: Берлускони отошёл от дел, а потом умер.
После этого итальянская футбольная шушера подняла голову, возомнив наличие у себя мозгов.
P.S. Это касается не только ЧМ 2030, но и истории с Ювентусом, оттока капитала из футбольной индустрии..., и много чего ещё.
не всегда можно делать вид ...
красиво
не всегда можно делать вид ...
красиво
Зато сколько было бы преимуществ - например богатый финансовый партнёр по проведению ЧМ и самое главное не надо было бы проходить отбор, ведь итальянцам это дается последнее время с большим трудом и можно вообще "пролететь" мимо ЧМ)))
Зато сколько было бы преимуществ - например богатый финансовый партнёр по проведению ЧМ и самое главное не надо было бы проходить отбор, ведь итальянцам это дается последнее время с большим трудом и можно вообще "пролететь" мимо ЧМ)))