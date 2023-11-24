В Италии рассказали, почему страна отказалась от проведения ЧМ-2030

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24 ноября 2023, 10:59

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил о том, что страна отказалась от предложения провести чемпионат мира 2030 года совместно с Саудовской Аравией и Египтом.

Мы отклонили предложение организовать чемпионат мира 2030 года совместно с Саудовской Аравией. Осознаём возможность большого успеха объединения Египта, Саудовской Аравии и Италии, но сделали это по причине международных проблем, связанных с делом Регени, а также из-за неразделения некоторых ценностей. Не всегда можно делать вид, что ничего не произошло.

Джулио Регени — итальянский студент, который был убит в период между его исчезновением 25 января 2016 года и 3 февраля того же года, когда его тело со следами пыток было найдено недалеко от Каира (Египет).