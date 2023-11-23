"Все игроки «Спартака» вернулись из расположения сборных"

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вчера, 11:31

Руководитель пресс-службы «Спартака» рассказал, что все игроки команды вернулись из своих национальных сборных.

Все сборники вернулись, команда готовится к выезду в Калининград.

В национальные команды вызывались (ДР Конго), (Люксембург), (Сербия), , и (все — Россия).