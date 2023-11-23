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Все игроки «Спартака» вернулись из расположения сборных

вчера, 11:31

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что все игроки команды вернулись из своих национальных сборных.

Все сборники вернулись, команда готовится к выезду в Калининград.

В национальные команды вызывались Тео Бонгонда (ДР Конго), Кристофер Мартинс (Люксембург), Срджан Бабич (Сербия), Данил Пруцев, Даниил Хлусевич и Александр Соболев (все — Россия).

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:56
"Все игроки «Спартака» вернулись из расположения сборных"
- А что, могли и не вернуться? Какая-то странноватая, и даже Страшноватая новость. Дай Бог Всем Здоровья ...
Гуль 15
Гуль 15
вчера в 12:36
... а у цска никто и не уезжал.
112910415
112910415
вчера в 12:22
пока всё штатно )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:48
Почти все по голу забили
dp9yz6ed49px
dp9yz6ed49px
вчера в 11:43
Главное чтобы здоровые вернулись
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:42
Это хорошо!
Игнашевич, по старой привычке, будет сопротивляться...)
Мaлик
Мaлик
вчера в 11:34
Еще бы сказали что у всех все хорошо и без травм....
Гость
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