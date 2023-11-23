"Все игроки «Спартака» вернулись из расположения сборных"

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что все игроки команды вернулись из своих национальных сборных.
Все сборники вернулись, команда готовится к выезду в Калининград.
В национальные команды вызывались Тео Бонгонда (ДР Конго), Кристофер Мартинс (Люксембург), Срджан Бабич (Сербия), Данил Пруцев, Даниил Хлусевич и Александр Соболев (все — Россия).
- А что, могли и не вернуться? Какая-то странноватая, и даже Страшноватая новость. Дай Бог Всем Здоровья ...
- А что, могли и не вернуться? Какая-то странноватая, и даже Страшноватая новость. Дай Бог Всем Здоровья ...
Игнашевич, по старой привычке, будет сопротивляться...)
Игнашевич, по старой привычке, будет сопротивляться...)