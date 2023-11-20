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Капитан сборной Кубы рассказал, каких российских игроков знает его команда

вчера, 09:57
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия8 : 0Логотип футбольный клуб КубаКубаМатч завершен

Капитан сборной Кубы Луис Парадела ответил на вопрос о российских футболистах, которых знает его команда.

Мы знаем многих игроков, например, Головина. Благодаря ЧМ-2018 мы увидели большое количество российских футболистов, которые играют на высоком уровне.

Нам сообщил о предстоящей игре тренер. Мы очень обрадовались, что нам предстоит путешествие на другой конец земного шара.

Мы не очень много знали о вашей стране. Знали, что здесь хорошо играют в хоккей, что здесь холодные зимы. Мы рады были познакомиться с Россией поближе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:48
катастрофа ...
не знают, не помнят о России ни-че-го !
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:49
Если немного сократить :
- Луис, что вы знаете о российском футболе ?
- Далеко , Холодно, Головин.
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:20
Многие страны имеют своих героев, правда, не всегда они футболисты.
Futurista
Futurista
вчера в 11:15, ред.
В России тоже хорошо знают кубинских футболистов...хотя стоп или не футболистов?)...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:31
Кроме Головина больше никого и не вспомнил.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:27, ред.
Головин у нас самый известный парень, оно и понятно. Может и хорошо, что остальных не знают. А то могли бы посмотреть похождения Кокоши я Мамая, или интересное видео Рукаку...
Интерес
Интерес
вчера в 10:25
...едва унимая дрожь от местного холода,шмыгая носом и вытирая слёзы со щёк,подумал : "А в Гаване сейчас ночь,+20 и утром на завтрак арроз кон фриджолес дадут!".
Гость
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