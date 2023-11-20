Капитан сборной Кубы рассказал, каких российских игроков знает его команда

Капитан сборной Кубы ответил на вопрос о российских футболистах, которых знает его команда.

Мы знаем многих игроков, например, Головина. Благодаря ЧМ -2018 мы увидели большое количество российских футболистов, которые играют на высоком уровне.

Нам сообщил о предстоящей игре тренер. Мы очень обрадовались, что нам предстоит путешествие на другой конец земного шара.

Мы не очень много знали о вашей стране. Знали, что здесь хорошо играют в хоккей, что здесь холодные зимы. Мы рады были познакомиться с Россией поближе.