Капитан сборной Кубы рассказал, каких российских игроков знает его команда

Капитан сборной Кубы Луис Парадела ответил на вопрос о российских футболистах, которых знает его команда.
Мы знаем многих игроков, например, Головина. Благодаря ЧМ-2018 мы увидели большое количество российских футболистов, которые играют на высоком уровне.
Нам сообщил о предстоящей игре тренер. Мы очень обрадовались, что нам предстоит путешествие на другой конец земного шара.
Мы не очень много знали о вашей стране. Знали, что здесь хорошо играют в хоккей, что здесь холодные зимы. Мы рады были познакомиться с Россией поближе.
- Луис, что вы знаете о российском футболе ?
- Далеко , Холодно, Головин.
- Луис, что вы знаете о российском футболе ?
- Далеко , Холодно, Головин.