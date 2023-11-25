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Макс Крузе стал свободным агентом

25 ноября 2023, 09:46

Нападающий Макс Крузе покинул «Падерборн» по обоюдному согласию сторон.

За эту команду футболист играл в течение 5 месяцев. Вероятно, игрок завершит карьеру.

Ранее Крузе выступал за «Вольфсбург», «Вердер» и другие коллективы.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
25 ноября в 12:24
Конечно, ничем особенным непримечателен. Но к саудитам мог бы попробовать или к нам во вторую лигу.
ДСА
ДСА
25 ноября в 11:36
Уже похоже он никому не интересен, даже даром.
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября в 10:37
Пора отдохнуть)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 ноября в 10:16
Игрок уровнем ниже среднего...
На что ему еще можно рассчитывать?
А может сразу на Кипр?
svs93587ubtg
svs93587ubtg
25 ноября в 10:12
Здравствуйте!
Отбор на Евро почти закончился. В списках игроков желательно убрать принадлежность к сборным и оставить только принадлежность к клубам!
shlomo2
shlomo2
25 ноября в 10:11
Просто игрок и ничего выдающего не показал....
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