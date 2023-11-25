Макс Крузе стал свободным агентом

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25 ноября 2023, 09:46

Нападающий покинул «Падерборн» по обоюдному согласию сторон.

За эту команду футболист играл в течение 5 месяцев. Вероятно, игрок завершит карьеру.

Ранее Крузе выступал за «Вольфсбург», «Вердер» и другие коллективы.