Макс Крузе стал свободным агентом

Нападающий Макс Крузе покинул «Падерборн» по обоюдному согласию сторон.
За эту команду футболист играл в течение 5 месяцев. Вероятно, игрок завершит карьеру.
Ранее Крузе выступал за «Вольфсбург», «Вердер» и другие коллективы.
Нападающий Макс Крузе покинул «Падерборн» по обоюдному согласию сторон.
За эту команду футболист играл в течение 5 месяцев. Вероятно, игрок завершит карьеру.
Ранее Крузе выступал за «Вольфсбург», «Вердер» и другие коллективы.
На что ему еще можно рассчитывать?
А может сразу на Кипр?
На что ему еще можно рассчитывать?
А может сразу на Кипр?
Отбор на Евро почти закончился. В списках игроков желательно убрать принадлежность к сборным и оставить только принадлежность к клубам!
Отбор на Евро почти закончился. В списках игроков желательно убрать принадлежность к сборным и оставить только принадлежность к клубам!