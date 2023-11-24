Барриос ответил на вопрос, собирается ли завершить карьеру в «Зените»

Полузащитник «Зенита» рассказал о желании отработать свой контракт с клубом до конца срока.

Собираюсь ли закончить карьеру в «Зените»? Всё зависит от того, как я буду чувствовать себя через четыре года. Пока что я могу точно сказать, что счастлив и получаю удовольствие от игры в футбол. И мне хочется как можно дольше сохранить это ощущение. Надеюсь, что моя игровая карьера будет максимально долгой, поэтому пока совершенно не думаю о её завершении. По поводу контракта могу сказать лишь одно — я очень хочу отработать его полностью, до 2027 года.