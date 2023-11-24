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Барриос ответил на вопрос, собирается ли завершить карьеру в «Зените»

24 ноября 2023, 15:01

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о желании отработать свой контракт с клубом до конца срока.

Собираюсь ли закончить карьеру в «Зените»? Всё зависит от того, как я буду чувствовать себя через четыре года. Пока что я могу точно сказать, что счастлив и получаю удовольствие от игры в футбол. И мне хочется как можно дольше сохранить это ощущение. Надеюсь, что моя игровая карьера будет максимально долгой, поэтому пока совершенно не думаю о её завершении. По поводу контракта могу сказать лишь одно — я очень хочу отработать его полностью, до 2027 года.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ dqbs9p2gnmju (раскрыть)
24 ноября в 20:28
Мюллер не будет, ручаюсь.
stanichnik
stanichnik
24 ноября в 17:39
Любой футболист, выступающий в РПЛ, мечтал бы играть до конца своей карьеры за такую зарплату, как у Барриоса.
112910415
112910415
24 ноября в 17:01
любит человек свою работу
lotsman
lotsman ответ dqbs9p2gnmju (раскрыть)
24 ноября в 16:13
Где это ты увидел народные деньги?))
adekvat
adekvat
24 ноября в 15:53
Будут платить буду играть.
dqbs9p2gnmju
dqbs9p2gnmju
24 ноября в 15:49
Это смотря как дядя Мюллер башлять будет народными газпрёмовскими деньгами
bghxtu9u8t3x
bghxtu9u8t3x
24 ноября в 15:09
Это заявление показывает, что футболист стремится выполнить свои обязательства перед клубом и не ищет возможностей для перехода в другую команду до окончания срока своего контракта. Таким образом, “Зенит” может рассчитывать на стабильную и качественную игру со стороны Барриоса, что является положительным фактором для клуба.
VeniaminS
VeniaminS
24 ноября в 15:03
Здоровье будет,еще поиграет.
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