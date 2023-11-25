В «Крыльях Советов» ответили на вопрос о состоянии Бабкина и Ушакова

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, смогут ли футболисты Сергей Бабкин и Егор Ушаков сыграть с «Локомотивом».
Егор Ушаков точно не сыграет в матче с «Локомотивом». Ему потребуется дополнительное обследование за рубежом.
Сергей Бабкин тренируется в общей группе, тренерский штаб будет решать непосредственно перед матчем по поводу его участия.
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Что ж у нас не обследуют его??? Постоянно наши игроки улетают заграницу лечится
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Что ж у нас не обследуют его??? Постоянно наши игроки улетают заграницу лечится