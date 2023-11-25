Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Крыльях Советов» ответили на вопрос о состоянии Бабкина и Ушакова

25 ноября 2023, 11:11
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, смогут ли футболисты Сергей Бабкин и Егор Ушаков сыграть с «Локомотивом».

Егор Ушаков точно не сыграет в матче с «Локомотивом». Ему потребуется дополнительное обследование за рубежом.

Сергей Бабкин тренируется в общей группе, тренерский штаб будет решать непосредственно перед матчем по поводу его участия.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Зените» объяснили, почему Вендел не сыграет с «Динамо»
Вчера, 17:48
Несколько игроков «Спартака» пропустят матч с «Оренбургом» из-за простуды
Вчера, 15:31
Акинфеев — о травмах: «Никто не понимает, через какую боль всё это даётся»
Вчера, 13:59
Сафонов избежал серьёзной травмы головы
28 ноября
Агент Дркушича рассказал о состоянии здоровья своего клиента
27 ноября
Агент Кайо рассказал, когда игрок вернётся на поле
27 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
25 ноября в 14:43
вот и не устояли в итоге
c7bqzxgkfrwa
c7bqzxgkfrwa
25 ноября в 13:48
“Крыльям Советов” будет сложно играть без Бабкина и Ушакова, так как они являются важными игроками для команды.
drug01
drug01
25 ноября в 11:34
Крыльям надо не терять очки!!! Игра на три результата!!!!
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября в 11:29
"Ему потребуется дополнительное обследование за рубежом."
-----------------------------------------------
Что ж у нас не обследуют его??? Постоянно наши игроки улетают заграницу лечится
Варвар7
Варвар7
25 ноября в 11:29
Предстоит интересная игра и даже фаворита трудно выделить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 