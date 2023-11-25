В «Крыльях Советов» ответили на вопрос о состоянии Бабкина и Ушакова

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, смогут ли футболисты и сыграть с «Локомотивом».

Егор Ушаков точно не сыграет в матче с «Локомотивом». Ему потребуется дополнительное обследование за рубежом.

Сергей Бабкин тренируется в общей группе, тренерский штаб будет решать непосредственно перед матчем по поводу его участия.