Полузащитнику «Крыльев Советов» Салтыкову может потребоваться операция

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вчера, 16:31

Полузащитник «Крыльев Советов» может перенести операцию во время зимнего перерыва. 13 ноября игрок покинул расположение молодёжной сборной России из-за дискомфорта в коленном суставе.

Сообщается, что Салтыков избежал серьёзного повреждения, но всё равно может потребоваться хирургическая чистка коленного сустава. Если окончательное решение о ней будет принято, то операция пройдёт за границей.

В текущем сезоне 19-летний россиянин сыграл 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи.