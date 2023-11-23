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Полузащитнику «Крыльев Советов» Салтыкову может потребоваться операция

вчера, 16:31

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков может перенести операцию во время зимнего перерыва. 13 ноября игрок покинул расположение молодёжной сборной России из-за дискомфорта в коленном суставе.

Сообщается, что Салтыков избежал серьёзного повреждения, но всё равно может потребоваться хирургическая чистка коленного сустава. Если окончательное решение о ней будет принято, то операция пройдёт за границей.

В текущем сезоне 19-летний россиянин сыграл 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи.

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Все комментарии
r7tygfd8992b
r7tygfd8992b
вчера в 17:58
Очень жалко парнишку, только-только разыгрался
shlomo
shlomo
вчера в 17:24
Хочется пожелать Никите здоровья и пусть обойдется без операции.
Гость
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