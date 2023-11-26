«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон»

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сегодня, 21:25

«Эвертон» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 13-го тура АПЛ (0:3).

На 3-й минуте Алехандро Гарначо вывел манкунианцев вперёд. Маркус Рэшфорд на 56-й с пенальти удвоил преимущество гостей. Антони Марсьяль на 75-й сделал счёт более крупным.