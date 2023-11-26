Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон»

сегодня, 21:25
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Эвертон» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 13-го тура АПЛ (0:3).

На 3-й минуте Алехандро Гарначо вывел манкунианцев вперёд. Маркус Рэшфорд на 56-й с пенальти удвоил преимущество гостей. Антони Марсьяль на 75-й сделал счёт более крупным.

«Эвертон» занимает 19-е место в чемпионате Англии, у команды 4 очка. МЮ располагается на 6-й строчке с 24 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Гудисон Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Манчестер Юнайтед» в соцсети «X»
«Реал» крупно обыграл «Кадис»
Сегодня, 22:24
«Рома» одержала победу над «Удинезе»
Сегодня, 21:58
«Химки» сыграли вничью с клубом «СКА-Хабаровск» в поединке Первой лиги
Сегодня, 21:00
«Ростов» обыграл «Пари НН» во встрече Премьер-Лиги
Сегодня, 20:58
«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» в игре с двумя удалениями. Захарян сыграл
Сегодня, 20:15
«Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле»
Сегодня, 19:05
Сортировать
Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 22:40
Гол не видел)
Но на картинке почти точь в точь
drug01
drug01
сегодня в 22:07
Красивая победа МЮ, теперь играть также надо...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
сегодня в 22:03
В Барселону бы его, на место Месси, он Педри и Гави есть триумвират, осталось второго Бускетса найти, и Пуйо́ля, а на рамах кто угодно будкт, трудно подойти будет
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 21:55
Папа и сын?.. Надо проверить.. 😄
kazakoff
kazakoff
сегодня в 21:43
Главное для МЮ сейчас результат
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:42
"Тогда" и "Сейчас"
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:40, ред.
С победой Манчестер Юнайтед и всех болельщиков этого клуба!!! Гол Алехандро Гарначо очень хороший был. Такую пушку выпустил, и всё это ударом через себя. Антони Марсьяль всё таки топовый игрок. Только вот травмы не дают ему покоя. Диогу Далот и Бруну Фернандеш тоже поучаствовали в этой победе своими голевыми передачами. А вот у их соперника дела идут ооооооочень плохо. Реализация просто мёртвая. На что они вообще надеются? Вот в чём вопрос. Ладно, если б один матч мяч не шёл бы в ворота. Сказали бы, не везёт и т.д. Но у них совсем другая ситуация. Тут игроки просто не могут попасть нормально по воротам. Если так и продолжится, то Эвертон в следующем сезоне может играть в Чемпионшипе. А Манчестер Юнайтед может попасть в Лигу Чемпионов УЕФА или в Лигу Европы. Но у Манчестер Юнайтед наверное проблема находится на тренерском мостике.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 21:39
Несмотря на крупную победу, особой радости как-то нет, как не было и игры
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 21:33
Походу кепка ТХ выбрала всю удачу в матче наперёд.. В Стамбуле может попробовать другой головной убор?.. Предлагаю чалму.. Хе-хе.. 👳
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 21:28
Что можно сказать, гол Гарначо - шедевр.

У Эвертона не просто проблемы, а какой-то ужас с реализацией. Причем, учитывая их предыдущие матчи, это не невезение, а вполне себе закономерность.

Ну и Марсиаль сегодня показал, каким топовым форвардом он мог бы стать, если бы не постоянные травмы
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:27
Победили! Идём дальше!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:26
Шедевральный гол Гарначо!)) А по игре мю совсем плох
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 