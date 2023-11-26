«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон»

«Эвертон» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 13-го тура АПЛ (0:3).
На 3-й минуте Алехандро Гарначо вывел манкунианцев вперёд. Маркус Рэшфорд на 56-й с пенальти удвоил преимущество гостей. Антони Марсьяль на 75-й сделал счёт более крупным.
«Эвертон» занимает 19-е место в чемпионате Англии, у команды 4 очка. МЮ располагается на 6-й строчке с 24 баллами.
У Эвертона не просто проблемы, а какой-то ужас с реализацией. Причем, учитывая их предыдущие матчи, это не невезение, а вполне себе закономерность.
Ну и Марсиаль сегодня показал, каким топовым форвардом он мог бы стать, если бы не постоянные травмы
У Эвертона не просто проблемы, а какой-то ужас с реализацией. Причем, учитывая их предыдущие матчи, это не невезение, а вполне себе закономерность.
Ну и Марсиаль сегодня показал, каким топовым форвардом он мог бы стать, если бы не постоянные травмы