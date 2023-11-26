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«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» в игре с двумя удалениями. Захарян сыграл

сегодня, 20:15
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Севильей» в матче 14-го тура Ла Лиги (2:1).

На 3-й минуте автогол Марко Дмитровича вывел хозяев вперёд. Умар Садик на 22-й удвоил преимущество басков. Юссеф Эн-Несери на 60-й отметился единственным голом в составе гостей. На 88-й красную карточку получил Серхио Рамос и Хесус Навас. Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян появился на поле на 67-й, заменив Андера Барренетчеа.

«Реал Сосьедад» занимает 5-е место в чемпионате Испании, набрав 25 очков. «Севилья» располагается на 15-й строчке с 12 баллами.

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Все комментарии
Ев17
Ев17 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 23:00, ред.
Нормально сыграл, ни разу не обрезался, подал угловой и штрафной, оба раза точно на партнёров, а что не распорядились,не его вина. Последнее касание в игре тоже его . Его выпустили пр положительном счёте, который РС старался удержать, и особо не атаковали, особенно через фланг Захаряна
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:27
".....Захарян сыграл"

Больше и добавить нечего))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:19
Рамос в своём стиле))
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 20:19
Рамос в 6 играх получил 2 красные карточки. Бездарное ничтожество, так еще и команду подставляет систематически. Выгоните его, если он в этом году не завершает карьеру. Если это его последний игровой сезон, то можно в Севилью-Б сослать
Гость
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