«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» в игре с двумя удалениями. Захарян сыграл

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сегодня, 20:15

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Севильей» в матче 14-го тура Ла Лиги (2:1).

На 3-й минуте автогол Марко Дмитровича вывел хозяев вперёд. Умар Садик на 22-й удвоил преимущество басков. Юссеф Эн-Несери на 60-й отметился единственным голом в составе гостей. На 88-й красную карточку получил Серхио Рамос и Хесус Навас. Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян появился на поле на 67-й, заменив Андера Барренетчеа.

«Реал Сосьедад» занимает 5-е место в чемпионате Испании, набрав 25 очков. «Севилья» располагается на 15-й строчке с 12 баллами.