«Рубин» минимально обыграл «Факел» в матче РПЛ

«Рубин» одержал победу над «Факелом» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).
Единственный гол забил Руслан Безруков на 37-й минуте.
«Рубин» занимает 7-е место в чемпионате России, набрав 25 очков. «Факел» — 10-й, у команды 19 баллов.
«Рубин» одержал победу над «Факелом» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).
Единственный гол забил Руслан Безруков на 37-й минуте.
«Рубин» занимает 7-е место в чемпионате России, набрав 25 очков. «Факел» — 10-й, у команды 19 баллов.
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