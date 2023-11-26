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«Рубин» минимально обыграл «Факел» в матче РПЛ

сегодня, 18:24
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Рубин» одержал победу над «Факелом» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

Единственный гол забил Руслан Безруков на 37-й минуте.

«Рубин» занимает 7-е место в чемпионате России, набрав 25 очков. «Факел» — 10-й, у команды 19 баллов.

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Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:21
Завтра их поменяют местами.
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 20:12
Я тоже так думал, но Рубин сыграл вничью с Локо и с ЦСКА...по количеству побед у Рубина 7, у Локо и ЦСКА по 6...так что пока непонятно почему Рубин на 7-м текущем месте)...
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:48
Вначале личные встречи, затем количество побед, а потом разница мячей. По-моему, так.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:31
Да, сложно сказать...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤔🤔🤔🤔🤔
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:27, ред.
Так и у Локо больше забитых мячей чем у Рубина...меня смутило то, что побед у Рубина больше чем у Локо и ЦСКА...
Хиромант
Хиромант
сегодня в 19:22
- Ну-ну... радости полные штаны. Факел весь матч атаковал, а Рубин, на своём поле в 10-ром стоял в своей штрафной и отбивался. И это вы называете "классной" игрой Рубина? Блин, я в шоке от вашей терминологии...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:21
Я думаю, ЦСКА выше по забитым мячам.
Futurista
Futurista
сегодня в 19:16
Кто в курсе по каким показателям Рубин выше Локо в таблице, но ниже ЦСКА?...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:06
Рубин с победой! Есть три очка и рывок в турнирной таблице. Рахимов выше Ташуева он доказал это в очередной раз.
Capral
Capral
сегодня в 18:54
Не представляю, как Спартак мог проиграть Факелу. Они же вообще- ни о чём. И это при том, что и Рубин не намного лучше...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:49
Поздравляю!!! От зоны вылета ушёл..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:34
Рубин уже в трех очках от призов! Молодцы, Рахимов и команда, заслужили!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:33
Ну что, победили казанцы Факел пусть и минимально, и, надо сказать, что вышла данная виктория совершенно заслуженной. Продолжают, таким образом, подопечные Рахимова своё шествие вверх по таблице. Ну а воронежцам надо не унывать, ибо их игра должна внушать оптимизм многочисленным фанатам "огнеопасных".
chromage
chromage
сегодня в 18:28
Хороший матч получился.
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