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«Урал» переиграл «Краснодар» в матче Премьер-Лиги

сегодня, 16:05
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Урал» обыграл «Краснодар» в 16-м туре РПЛ (3:1).

Джон Кордоба вывел гостей вперед на 21-й минуте. Эммерсон на 30-й счет сравнял. Андрей Егорычев на 60-й обеспечил хозяевам преимущество, а третий гол уральцев забил Алексей Каштанов на 86-й минуте.

После поединка «Урал» идет на 11-м месте (19 очков), «Краснодар» находится на 2-й позиции (32 балла).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 21:14
Вот и правильно.
sir_Alex
sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:04
Да я и не короную 😉 этим другие занимаются)))
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 21:01
Да не коронуйте Вы Питер. Еще весь 2-й круг впереди, весна со всеми вытекающими... Подтянутся остальные -завяжется борьба. Если Питер и весной будет так играть как сейчас, то я не вижу Зенит чемпионом- это не чемпионский футбол.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:51
Опять Питер чемпион?)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:20
Это всё. Краснодар упустил первое место.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 19:59
Странная игра защитников Краснодара? А ты только сейчас это заметил? Она не странная- она безграмотная...
makkie
makkie
сегодня в 19:49
Краснодар как был плюшевым, так им и остаётся.
Запрыгнули ненадолго на 1-е место, потоптались там немного, а сейчас вернулись в привычное русло. Не умеет команда бороться на дистанции. Хоть с Кононовым, хоть с Шалимовым, хоть с Ивичем.

А сегодня по статистике на поле вообще была одна команда. И это Урал. Очень странная игра от защитников Краснодара. Еще и Кордоба на ровном месте схлопотал удаление и дисквалификацию за оскорбительный жест в адрес судей. В общем, поплыли быки в последних матчах.
Хиромант
Хиромант ответ СправедливыйЗритель (раскрыть)
сегодня в 19:29
- Краснодар "выложился на все 100%" в матче с Зенитом. А "беда пришла откуда не ждали". Уральцы взяли и упёрлись. А у Краснодара силёнки-то уже и закончились. То ли ещё будет. Ещё московские команды им нервы потреплют. Стать чемпионом не так уж и просто, как некоторым кажется...
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
сегодня в 19:16, ред.
Краснодар после Зенита не смог восстановиться... Ставил на ничью, но Урал оказался круче. Урал с победой, Зенит с первым местом.
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 19:07
Всегда знал,что ФК Краснодар-калиф на час))Краснодара в пятёрке не будет к концу чемпа)
Capral
Capral ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 18:42, ред.
Ничего Зенит не поднобрал- это Краснодар сдает позиции... Зенит как играл с начала чемпионата ни шатко ни валко, так и продолжает. Но стоило быкам несколько раз оступиться, и вот- Зенит уже в лидерах. Но особой игры, такой как в прошлые чемпионские годы- Питер не показывает.
Zak11
Zak11
сегодня в 18:19
Было понятно, что Краснодар начнёт сдавать на дистанции. Это произошло в игре с Уралом. Зенит наоборот поднабрал ход. В любом случае всё решиться весной, посмотрим, рано ещё делать выводы. Быки по-прежнему в гонке
valt134
valt134
сегодня в 17:56
Проиграли по делу. Явная недооценка противника. Таким безвольным и разобранным Краснодар давно не видел. Налицо явные упущения со стороны Ивича. Успокаивает то, что в нашем чемпионате все «чудят». Предстоит «работа над ошибками». А там посмотрим…
pomor45
pomor45
сегодня в 17:54
В этом результате поражения Краснодара вдвое больше победы Урала.
pomor45
pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 17:50
В Питере это воспринимают как должное.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 17:47
Краснодарская Боруссия детектед)
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:21
Ловлю на слове...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:20
Под конец Краснодар сдался, чемпионами им не быть.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:18
Уральцам респект,остановили лидера!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:14
Уральцев с победой!
Краснодарцам не отчаиваться, вся борьба
ещё впереди и всё в их руках.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:13
Всё будет Ок !!!!
Семак возьмёт у Гончаренко черновики разгрома Краснодара....и позовёт лучшего мотиватора всех времён Абаскаля...чтоб он показал зенитовцам таблицу первенства....
И 6-е чемпионство к ряду Семаку обеспечено...
particular
particular
сегодня в 17:06
Урал вздохнул, Краснодар выдохнул...
Наметившийся интерес к турниру сменился обыденной предсказуемостью...
Capral
Capral
сегодня в 17:03, ред.
Сергеич, все скидки и жалобы на плохое поле- беспочвенные!!! Вспомни игру Спартак-ЦСКА в 1992-м и победу Спартака-6:0, в сугробах по пояс!!!!!!!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:59
Радоваться рано, тем более, что вам предстоит игра в Краснодаре во 2-м круге. И, кто знает, дорогой Ватсон, кто знает...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:57, ред.
Ну выскочил Сафонов из штрафной и травмировался сам с усам. Бывает и такое. Про ФНЛ перебор. Что далеко ходить?). Легенда тоже травмировалась, когда-то выйдя из штрафной и преземлившись неудачно.
Проигрыш Краснодара не критичен в турнирной таблице. Погода для южан сыграла свою роль. Следующие две игры они играют дома. И вполне возможно за столбят первое место за собой учитывая южный климат, поддержку своих болельщиков. Не стал бы раньше времени кричать караул, все крест на Ивиче. Впереди у Зенита по моему Локо и Спартак. Они и решат турнирный расклад перед перерывом.
Глянул календарь. Спартак весной сразу после перерыва. В последнем туре НН у Зенита.
ze6y6kknc2xf
ze6y6kknc2xf
сегодня в 16:53
Результат матча между «Уралом» и «Краснодаром» был довольно неожиданным, учитывая, что «Краснодар» является одним из лидеров РПЛ. Однако, «Урал» смог использовать свои моменты и победить, что позволило им набрать важные очки и укрепить свое положение в турнирной таблице. Третий гол Алексея Каштанова на 86-й минуте был особенно важным, так как он обеспечил победу «Уралу» и позволил команде подняться в турнирной таблице.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:52
Зенит должен проставиться Уралу.Екатеринбуржцы красавчеги.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:50
Где то .....в Санкт Петербурге...)))
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 16:49
Я так и подумал.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:46
В переносном, в переносном смысле.
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