«Урал» переиграл «Краснодар» в матче Премьер-Лиги

«Урал» обыграл «Краснодар» в 16-м туре РПЛ (3:1).
Джон Кордоба вывел гостей вперед на 21-й минуте. Эммерсон на 30-й счет сравнял. Андрей Егорычев на 60-й обеспечил хозяевам преимущество, а третий гол уральцев забил Алексей Каштанов на 86-й минуте.
После поединка «Урал» идет на 11-м месте (19 очков), «Краснодар» находится на 2-й позиции (32 балла).
Больше всего такому исходу рады в Питере...
Больше всего такому исходу рады в Питере...
Вопросы у меня к абсолютно невнятной игре Быков, как-будто центра поля не было. Заметен в центре поля был только Сперцян, а Кривцов много терял мяч, делал неточные передачи и вообще, на мой взгляд, он антигерой матча. Черников получил предупреждение на 2 минуте и это его выключило из игры. Игрок знаменит своими подкатами и отборами висел на желтой и не играл в жестких подкатах. Его надо было менять в перерыве.
Очень обидно за троих травмированных, надеюсь, там ничего серьезного не будет. С потери Быками Сафонова и Тормены началась суета в своей штрафной, пошел брак, куча ошибок, никто из защитников не тянул оделяло на себя и от этого делали подарки Шмелям.
Первый тайм был равный, Краснодар сделал один удар - гол, а Урал уходил на перерыв с одним голом и кучей пустых ударов, которые даже прыгать не заставляли Сафонова. Было такое чувство, что у них указание было бить чаще и издали. После потери двух игроков Быки посыпались, там уже без шансов было.
С победой, еще раз, Шмелей! А Краснодар скорее бы пришел в себя
Вопросы у меня к абсолютно невнятной игре Быков, как-будто центра поля не было. Заметен в центре поля был только Сперцян, а Кривцов много терял мяч, делал неточные передачи и вообще, на мой взгляд, он антигерой матча. Черников получил предупреждение на 2 минуте и это его выключило из игры. Игрок знаменит своими подкатами и отборами висел на желтой и не играл в жестких подкатах. Его надо было менять в перерыве.
Очень обидно за троих травмированных, надеюсь, там ничего серьезного не будет. С потери Быками Сафонова и Тормены началась суета в своей штрафной, пошел брак, куча ошибок, никто из защитников не тянул оделяло на себя и от этого делали подарки Шмелям.
Первый тайм был равный, Краснодар сделал один удар - гол, а Урал уходил на перерыв с одним голом и кучей пустых ударов, которые даже прыгать не заставляли Сафонова. Было такое чувство, что у них указание было бить чаще и издали. После потери двух игроков Быки посыпались, там уже без шансов было.
С победой, еще раз, Шмелей! А Краснодар скорее бы пришел в себя
Еще раз с победой Урал, а главным образом- Ганчаренко, который, очень тонко изучил все слабости соперника, и с умением гениального хирурга их вскрыл!!! В чем в чем, но в умении создавать систему в игре команды- Ганчар умел всегда!!! Эх, ему бы состав посильнее...
Еще раз с победой Урал, а главным образом- Ганчаренко, который, очень тонко изучил все слабости соперника, и с умением гениального хирурга их вскрыл!!! В чем в чем, но в умении создавать систему в игре команды- Ганчар умел всегда!!! Эх, ему бы состав посильнее...