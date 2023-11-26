«Урал» переиграл «Краснодар» в матче Премьер-Лиги

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сегодня, 16:05

«Урал» обыграл «Краснодар» в 16-м туре РПЛ (3:1).

Джон Кордоба вывел гостей вперед на 21-й минуте. Эммерсон на 30-й счет сравнял. Андрей Егорычев на 60-й обеспечил хозяевам преимущество, а третий гол уральцев забил Алексей Каштанов на 86-й минуте.

После поединка «Урал» идет на 11-м месте (19 очков), «Краснодар» находится на 2-й позиции (32 балла).