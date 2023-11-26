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«Ростов» обыграл «Пари НН» во встрече Премьер-Лиги

сегодня, 20:58
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Ростов» выиграл у «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ (1:0).

На 61-й минуте Максим Осипенко с пенальти забил единственный гол.

Ростовчане занимают 10-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков. «Пари НН» — 9-й, у команды 21 балл.

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Все комментарии
8hcj5wg3kej6
8hcj5wg3kej6
сегодня в 23:39
Ростову опять повезло с пенальти
Rostov-the-best
Rostov-the-best
сегодня в 22:19
Ростов с победой! 👍👍👍
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:11
РОСТСЕЛЬМАШ С ПОБЕДОЙ !!!
Байрамян просто машина , лучший в сегодняшнем матче.
KTS16_
KTS16_
сегодня в 21:51
Игра забудется а счет на табло 🙃 Ростов может и лучше
Capral
Capral ответ odmen chert (раскрыть)
сегодня в 21:48
Это- даже не поддается обсуждению, давно об этом говорю!!!!!!!
odmen chert
odmen chert ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:46
эти нагучевы шнякины 7и конченные
Quilby
Quilby
сегодня в 21:39
Ужасно скучная игра, в которой повезло Ростову.
Viollator
Viollator
сегодня в 21:30
Корпюк только на пенках и держится. Пора гнать , ноль !
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 21:28
Думаешь?
Capral
Capral
сегодня в 21:27, ред.
Нагучев назвал Байрамяна- легендой Ростова. А какже тогда- Понедельник, Андреев, Заваров? И вообще, когда Байрамян успел стать легендой? Короче, пора ввoдить рубрику- "Комментаторский зашквар".
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:25
Именно состав это та печка, от которой отталкивается Карпин.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:20
Ростов уже на 10 месте. А ведь всего месяц назад в октябре Ростов был в зоне вылета на 15 месте
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:17
Хорошо что сегодня победили. В этом году осталось провести 2 матча и оба на выезде
А на выезде Ростов всего 2 очка получил в этом сезоне
Capral
Capral
сегодня в 21:12, ред.
После игры Рубин-Факел подумал, что это плинтус, но еще не дно. И не ошибся, дном оказался матч Ростов-Новгород, причем снизу уже не постучали.

По мысли и содержанию, матч не уступал недавней игре сборных России и Кубы. Каждый раз, глядя на игру Ростова, задаюсь вопросом - неужели такой яркий и талантливый в прошлом футболист кaк Карпин способен играть только так, как сегодня?

Неужели на больше фантазии не хватает? Или состав такой, что ничего большего не выжать? Вобщем, печальное зрелище... Но еще печальнее то, что это футбол России.

Ростов с победой, пусть даже с такой!
Трезвый повар
Трезвый повар ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 21:09
Никита Медведев фартовый. Начал новую сухую серию. Надеюсь его поставят в основу и в следующем матче
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:09
Ростов был быстрей на доли секунды, точней в передачах в отличие от НН. Брак в передачах просто швах. Как у Юрана бутылка с водой не полетела?!. Вопрос. Там на доли секунды опоздали, здесь недодали, тут уступили и всего понемногу набралось на поражение, хотя, если не считать временной отрезок игра была равная.
Ростов с победой! Байрамяну Оскара. Грамотно подставился. Шнапцеву шнапца, чтобы не делал больше так.
a-league
a-league
сегодня в 21:04, ред.
Фууу, как же хорошо без Песьякова .... Пусть посидит подольше
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:03
С Победой Земляки!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:00
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
Гость
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