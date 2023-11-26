«Ростов» обыграл «Пари НН» во встрече Премьер-Лиги

«Ростов» выиграл у «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ (1:0).
На 61-й минуте Максим Осипенко с пенальти забил единственный гол.
Ростовчане занимают 10-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков. «Пари НН» — 9-й, у команды 21 балл.
«Ростов» выиграл у «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ (1:0).
На 61-й минуте Максим Осипенко с пенальти забил единственный гол.
Ростовчане занимают 10-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков. «Пари НН» — 9-й, у команды 21 балл.
Ростов с победой! Байрамяну Оскара. Грамотно подставился. Шнапцеву шнапца, чтобы не делал больше так.
Ростов с победой! Байрамяну Оскара. Грамотно подставился. Шнапцеву шнапца, чтобы не делал больше так.
По мысли и содержанию, матч не уступал недавней игре сборных России и Кубы. Каждый раз, глядя на игру Ростова, задаюсь вопросом - неужели такой яркий и талантливый в прошлом футболист кaк Карпин способен играть только так, как сегодня?
Неужели на больше фантазии не хватает? Или состав такой, что ничего большего не выжать? Вобщем, печальное зрелище... Но еще печальнее то, что это футбол России.
Ростов с победой, пусть даже с такой!
По мысли и содержанию, матч не уступал недавней игре сборных России и Кубы. Каждый раз, глядя на игру Ростова, задаюсь вопросом - неужели такой яркий и талантливый в прошлом футболист кaк Карпин способен играть только так, как сегодня?
Неужели на больше фантазии не хватает? Или состав такой, что ничего большего не выжать? Вобщем, печальное зрелище... Но еще печальнее то, что это футбол России.
Ростов с победой, пусть даже с такой!