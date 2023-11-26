Беллингем — 1-й игрок в истории «Реала» с 14 голами в первых 15 матчах

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вчера, 23:12

Полузащитник «Реала» забил 14-й гол за команду.

Ни один игрок мадридского клуба не забивал столько мячей за первые 15 матчей. Английский хавбек превзошёл показатели Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано, у обоих было по 13 голов за этот период.