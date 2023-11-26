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Беллингем — 1-й игрок в истории «Реала» с 14 голами в первых 15 матчах

вчера, 23:12

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил 14-й гол за команду.

Ни один игрок мадридского клуба не забивал столько мячей за первые 15 матчей. Английский хавбек превзошёл показатели Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано, у обоих было по 13 голов за этот период.

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Все комментарии
6j2vndxexsbb
6j2vndxexsbb
сегодня в 06:34
Надо перевести его в нападение раз он такой скорострел
112910415
112910415
сегодня в 06:04
вырос новый супергерой !
ДСА
ДСА
сегодня в 05:40
Удивляет, что такой результат показал полузащитник, а не нападающий.
5zg7wbu5z8ur
5zg7wbu5z8ur
сегодня в 03:43
Знатный дебют вышел у Джуда
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:33
Не самый запоминающийся рекорд - он высосан из пальца.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:32
Не стоит забивать этим голову.
ОПС
ОПС
сегодня в 01:07
Я все удивляюсь, откуда эти рекорды выползают. Скоро будут наверное секунды вычислять.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:17
Беллингем на мой субъективный взгляд, вообще лучший игрок не только Реала,
но и мирового футбола на данный момент времени . И ещё тот случай когда игрок нашёл свой клуб и клуб приобрёл своего лидера на долгие годы . А ведь футбольная карьера молодого перспективного игрока в Реале только началась . И ещё не один рекорд будет превзойдён Джудом Беллингемом ! Удачи тебе и больших свершений !
shur
shur
вчера в 23:32
...и это не предел, GOOD LUCK...!!!
ABir
ABir
вчера в 23:20
В Реал лишь бы кого и не берут, и условия создают для рекордов.
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