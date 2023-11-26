Беллингем — 1-й игрок в истории «Реала» с 14 голами в первых 15 матчах

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил 14-й гол за команду.
Ни один игрок мадридского клуба не забивал столько мячей за первые 15 матчей. Английский хавбек превзошёл показатели Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано, у обоих было по 13 голов за этот период.
но и мирового футбола на данный момент времени . И ещё тот случай когда игрок нашёл свой клуб и клуб приобрёл своего лидера на долгие годы . А ведь футбольная карьера молодого перспективного игрока в Реале только началась . И ещё не один рекорд будет превзойдён Джудом Беллингемом ! Удачи тебе и больших свершений !
но и мирового футбола на данный момент времени . И ещё тот случай когда игрок нашёл свой клуб и клуб приобрёл своего лидера на долгие годы . А ведь футбольная карьера молодого перспективного игрока в Реале только началась . И ещё не один рекорд будет превзойдён Джудом Беллингемом ! Удачи тебе и больших свершений !