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Матч сборной России с Кубой внесут в Книгу рекордов

24 ноября 2023, 11:52
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия8 : 0Логотип футбольный клуб КубаКубаМатч завершен

Товарищеский матч сборной России с командой Кубы будет внесён в Книгу рекордов России.

Национальная команда превзошла собственный рекорд по числу игроков, забивших в одном поединке (8 человек). По информации источника, такой результат решили официально зафиксировать в Книге рекордов. Он будет внесён как в печатную версию, так и в онлайн.

Церемония с большой долей вероятности пройдёт в начале декабря. В ней могут принять участие главный тренер Валерий Карпин и руководство РФС.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 ноября 2023 в 17:54
надо следить, чтоб невероятный рекорд никогда не был забыт, никогда !
7xhfcfe2qdc2
7xhfcfe2qdc2
24 ноября 2023 в 13:30
А кто не согласен того в список инагентов
galem72
galem72
24 ноября 2023 в 12:53
Когда в скрепах власти нужно повысить градус имперского патриотизма в умах простых обывателей, возникают такие вот "рекорды" с душком. Просто испанский стыд за это...
112910415
112910415
24 ноября 2023 в 12:53
ведь любое хоть что ...
можно объявить великим достижением,
и гордиться, и праздновать ... ура !
Capral
Capral
24 ноября 2023 в 12:43
Сенатов- полностью с тобой согласен!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!! Это даже не позоp- это ПОЗОРИЩЕ!!!!!!! И это, после Славных и Великих побед советской сборной, чьими достижениями гордилась вся Великая страна, и весь советский народ?! Стыдно, ребята- стыдно...
Scorp689
Scorp689
24 ноября 2023 в 12:15
Стыдно было смотреть за такой игрой... Сколько мальчишкам дворовым приплатили за унижение? Или бутсами с самолётом обошлись? Или чисто за еду?
sihafazatron
sihafazatron
24 ноября 2023 в 11:58
Надо вообще этот день сделать праздником, чтоб каждый год люди отмечали эту великолепную победу))) Лет через 10 сыграть ретро-матч.
shlomo2
shlomo2
24 ноября 2023 в 11:54
Нежданно негаданно во время санкций так попали...:)))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
24 ноября 2023 в 11:54
Не те рекорды вносите.
С таким соперником можно разных рекордов наштамповать. Но привкус от них не очень...
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