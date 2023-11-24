Матч сборной России с Кубой внесут в Книгу рекордов

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24 ноября 2023, 11:52

Товарищеский матч сборной России с командой Кубы будет внесён в Книгу рекордов России.

Национальная команда превзошла собственный рекорд по числу игроков, забивших в одном поединке (8 человек). По информации источника, такой результат решили официально зафиксировать в Книге рекордов. Он будет внесён как в печатную версию, так и в онлайн.