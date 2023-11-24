Матч сборной России с Кубой внесут в Книгу рекордов

Товарищеский матч сборной России с командой Кубы будет внесён в Книгу рекордов России.
Национальная команда превзошла собственный рекорд по числу игроков, забивших в одном поединке (8 человек). По информации источника, такой результат решили официально зафиксировать в Книге рекордов. Он будет внесён как в печатную версию, так и в онлайн.
Церемония с большой долей вероятности пройдёт в начале декабря. В ней могут принять участие главный тренер Валерий Карпин и руководство РФС.
С таким соперником можно разных рекордов наштамповать. Но привкус от них не очень...
С таким соперником можно разных рекордов наштамповать. Но привкус от них не очень...