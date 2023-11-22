Слуцкий высказался об антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал антирекордную серию вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.
Мы всегда пытались играть в Лиге чемпионов с такой философией: «Ребят, мы попали в Лигу чемпионов, нам противостоят лучшие клубы мира. Ну, давайте попробуем с этими лучшими клубами мира поиграть в футбол, посопротивляться. Не просто встать у своих ворот и вдесятером обороняться, причем непонятно, чем это закончится».
Конечно, для Игоря это была не лучшая тактика, когда мы пытались играть достаточно ярко, открыто, и нас за это соперник где-то наказывал. Потому что мы играли против лучших команд мира и лучших футболистов мира.
Но даже когда он пропускал, многие говорили про эту серию. Вместо того чтобы говорить, что ЦСКА играет каждый год в Лиге чемпионов.
Голкипер ЦСКА пропускал голы в течение 43 матчей основного турнира (без учета игр квалификации). Серия длилась 11 лет, она была завершена 22 ноября 2017 года в домашнем поединке с «Бенфикой» (2:0).
И ещё. Я не критикую Акинфеева, а только провожу аналогию между ним и вратарями советского периода. Да, мне не импонирует его игра. Футбол Астаповского мне нравился больше, несмотря на то, что игра обоих -похожа по стилю...
И ещё. Я не критикую Акинфеева, а только провожу аналогию между ним и вратарями советского периода. Да, мне не импонирует его игра. Футбол Астаповского мне нравился больше, несмотря на то, что игра обоих -похожа по стилю...
По поводу Акинфеева. Мне, лично, никогда не нравилась его манера игры. Это не значит, что я его не уважаю как вратаря, конечно нет. Но, я, как человек впитавший в себя всё самое лучшее от советского футбола, помню, вратарей еще советской школы, а они играли иначе. Возможно, в чем-то, Акинфеев играет надежнее советских вратарей, но не ярче. Впрочем- это на любителя. Если бы я, к примеру, выбирал между Астаповским и Акинфеевым- выбрал бы первого.
По поводу Акинфеева. Мне, лично, никогда не нравилась его манера игры. Это не значит, что я его не уважаю как вратаря, конечно нет. Но, я, как человек впитавший в себя всё самое лучшее от советского футбола, помню, вратарей еще советской школы, а они играли иначе. Возможно, в чем-то, Акинфеев играет надежнее советских вратарей, но не ярче. Впрочем- это на любителя. Если бы я, к примеру, выбирал между Астаповским и Акинфеевым- выбрал бы первого.