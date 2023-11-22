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Слуцкий высказался об антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов

вчера, 21:39

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал антирекордную серию вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

Мы всегда пытались играть в Лиге чемпионов с такой философией: «Ребят, мы попали в Лигу чемпионов, нам противостоят лучшие клубы мира. Ну, давайте попробуем с этими лучшими клубами мира поиграть в футбол, посопротивляться. Не просто встать у своих ворот и вдесятером обороняться, причем непонятно, чем это закончится».

Конечно, для Игоря это была не лучшая тактика, когда мы пытались играть достаточно ярко, открыто, и нас за это соперник где-то наказывал. Потому что мы играли против лучших команд мира и лучших футболистов мира.

Но даже когда он пропускал, многие говорили про эту серию. Вместо того чтобы говорить, что ЦСКА играет каждый год в Лиге чемпионов.

Голкипер ЦСКА пропускал голы в течение 43 матчей основного турнира (без учета игр квалификации). Серия длилась 11 лет, она была завершена 22 ноября 2017 года в домашнем поединке с «Бенфикой» (2:0).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 13:21
Убедительная просьба- не давать мне советы.
И ещё. Я не критикую Акинфеева, а только провожу аналогию между ним и вратарями советского периода. Да, мне не импонирует его игра. Футбол Астаповского мне нравился больше, несмотря на то, что игра обоих -похожа по стилю...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:19
Володя, ответ будет для тебя неожиданным. Смотря вратарю какого клуба этот вопрос задать. У КБ вратарей ответ будет, мягко говоря, не логичным. Для этого клуба и его фанов времена Нетто, Татушина, Симоняна, Сальникова, Масленкина , Коли Паршина, Логофета давно прошли и забыты. Для них времена Федуна, Соболева, Джикии, Заремы, Абаскаля, Зобнина и прочих "звезд" продолжаются.
isamsn
isamsn ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:13
Вы всё никак не успокоитесь с темой Акинфеева. Понятно уже всем, что вам не нравится ни сам Акинфеев ни его стиль игры ни вообще всё что связано с ним. Ну так оставте своё мнение при себе и для своих сторонников. У вас любимая команда Динамо. Вот и обсуждайте её стили игры успехи и неудачи..
Гуль 15
Гуль 15 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:47
Лучший из худших.
cska1948
cska1948
сегодня в 08:36
Спросите любого российского вратаря, что для него лучше: сыграть 43 матча в ЛЧ и в каждом из них пропустить голы или смотреть как в ЛЧ играют ДРУГИЕ? А теперь, с одного раза, угадайте, что он вам ответит.
FootFun
FootFun
сегодня в 08:08
Слуцкий обычный ни чем не примечательный тренер, который за 8 лет в ЦСКА выезжал на хорошем оставленом ему наследии Газзаева
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:55, ред.
Не попали, а залезли работая локтями. На небесах все видят. Отсюда рекорд рекордсмена, хотя вины не вижу его. Жадность-это порок.
112910415
112910415
сегодня в 06:40
всё это осталось в истории
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:41
Зато вписал себя в историю Лиги Чемпионов.
5skx6e9y7y3c
5skx6e9y7y3c
сегодня в 03:33
Зато как играли, интересно было смотреть
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 23:04
а то что Игорь играл больше всех из наших воротин в лч?
Capral
Capral
вчера в 22:59
Ну вот здесь- Слуцкий лукавит, его тактика, никогда не была предельно атакующей и не только в ЛЧ. Неслучайно, в одном из его последних чемпионских сезонов в ЦСКА, болельщики клуба придумали кричалку: "Хватит 29- пора играть"!!!

По поводу Акинфеева. Мне, лично, никогда не нравилась его манера игры. Это не значит, что я его не уважаю как вратаря, конечно нет. Но, я, как человек впитавший в себя всё самое лучшее от советского футбола, помню, вратарей еще советской школы, а они играли иначе. Возможно, в чем-то, Акинфеев играет надежнее советских вратарей, но не ярче. Впрочем- это на любителя. Если бы я, к примеру, выбирал между Астаповским и Акинфеевым- выбрал бы первого.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:46
Странно, что никто не вспомнит. что Акинфеев сыграл в ЛЧ больше матчей, чем все остальные вратари РПЛ вместе взятые!!! А в ЛЧ у нас играло 12 вратарей!!!!
Интерес
Интерес
вчера в 22:38
Сразу стало понятно,что в отсутствии больших футбольных событий в России всех накрыла ностальгия по любому событию прошлого.Меня ,бывает,тоже торкнет что-то под ребро часа в три ночи,и чей-то голос ,якобы,шепчет:Вставай,засоня,матч "Ливерпуль"-"Спартак" начинается! Включаю телевизор,а там-чёрный экран,и глубокая ночь...
drug01
drug01
вчера в 22:04
Результаты просто супер! Это его игра достойна похвал
Гость
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