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В РФС подтвердили, что матч с Кубой попадёт в Книгу рекордов России

24 ноября 2023, 12:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия8 : 0Логотип футбольный клуб КубаКубаМатч завершен

В службе коммуникаций РФС подтвердили информацию о том, что товарищеский матч между сборными России и Кубы (8:0) войдёт в Книгу рекордов России.

В составе национальной команды голами отметились 8 разных игроков, что стало рекордом. Мячи забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 ноября 2023 в 05:56
неприличная гордость получилась
95-shishani-95
95-shishani-95
25 ноября 2023 в 00:19
Нашли чем гордиться))
Хиромант
Хиромант
24 ноября 2023 в 22:06
- Спасибо, мужики, подняли настроение. Я из принципа вообще этот матч не смотрел. Зачем поднимать рейтинг телеканалу, транслирующему такие ... матчи. Выдавать желаемое за действительное? Это я про Силу Сборной России ... Пусть не обижаются Кубинцы, но выигрыш у них нашей сборной нам преподносят как Супер Достижение. Моим внукам это ещё можно "впарить"... Они ещё никогда не видели настоящей сборной страны. Но мы-то с вами знаем, когда у нас была такая сборная, за которую и нам не было стыдно, и в мире её все побаивались. Ждём возрождения ...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ shur (раскрыть)
24 ноября 2023 в 21:55
А через четыре года превзошли Португалию и гордо
pomor45
pomor45 ответ sihafazatron (раскрыть)
24 ноября 2023 в 20:05
Посмертно, иначе жизнь станет невыносимой.
pomor45
pomor45
24 ноября 2023 в 20:04
Мы, конечно же, хотим всем рекордам наши добрые дать имена, но у этого доброго имени просто не может быть, вследствие его никудышного качества и фиксировать его просто позорно.
valt134
valt134 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
24 ноября 2023 в 19:02
Странно еще как в список отличившихся не включили сына Кадырова.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 ноября 2023 в 17:50
Судя по соперникам...Карпин только начинает писать.. Книгу рекордов России...
112910415
112910415
24 ноября 2023 в 17:29, ред.
эта радость останется с нами на векА !
VeniaminS
VeniaminS
24 ноября 2023 в 17:12
Очередную глупость хотят сотворить.
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
24 ноября 2023 в 16:58
...мне так стыдно было за Державу, я готов был провалиться сквозь землю, вот что надо помнить!!!
DXTK
DXTK
24 ноября 2023 в 16:00, ред.
Видимо в сб. России не давали покоя лавры славы Ньюкасла, который в игре с Шеффилдом Юн. в рамках АПЛ с тем же счетом 8-0, где забивали также 8 разных игроков. Теперь и у России есть свои рекордсмены. после игры с Кубой с тем же счетом.
Igo0rek
Igo0rek
24 ноября 2023 в 15:38
Фанаберия российских чиновников не знает границ xD
lotsman
lotsman
24 ноября 2023 в 15:33
Ну надо же, наши парни в книгу рекордов попадут.))
Kosmos58
Kosmos58
24 ноября 2023 в 15:26, ред.
Если бы ещё севернее сыграли с кубинцами, то и 15:0 могло быть. А с португалами так слабо?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
24 ноября 2023 в 14:19
Не забудьте всем в РФС выписать награды и премии.
Ironigor
Ironigor
24 ноября 2023 в 14:09
А говорят, что "Матрос ,ребёнка не обидит" !!!)))
25процентный клоун
25процентный клоун
24 ноября 2023 в 13:57
Карпин переплюнул Зидана с его тремя ЛЧ подряд
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
24 ноября 2023 в 13:49, ред.
Трындец полный, конечно.

Каждый раз, читая подобное, думаешь: " Ну всё, приехали, дальше некуда". Оказывается нихрена, - нет предела "совершенству"!

По поводу новости...
Даже безудержная по.х.оть на пор.н.хабе не так отвратна, как это чванство и ханжество, возведённые в ранг достоинства и национальной гордости.

P.S. Ордена Святого апостола Андрея Первозванного тащите сюда!
В каком количестве ? Да все тащите. Кому из полевых не хватит, ещё начеканим...
sihafazatron
sihafazatron
24 ноября 2023 в 13:31
Карпин уже высказался по этому поводу: "Дайте нам Гибралтар и мы не такое покажем!!))"
112910415
112910415
24 ноября 2023 в 13:20
нащупали же верный путь !
придумать достижения и начать ими гордиться !
adekvat
adekvat
24 ноября 2023 в 13:11
Всем восьми медали надо выдать, а Карпину орден.
shlomo2
shlomo2
24 ноября 2023 в 12:54
Это рывок или прорыв?... Теперь надо с Гренадой или Гвианой договориться. Пора бить рекорды!
"Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!"
Tex
Tex
24 ноября 2023 в 12:49
Когда нет реальных достижений, нужно обыденность выставлять как достижение)
sihafazatron
sihafazatron
24 ноября 2023 в 12:46
Игроков и тренеров наградить надо медалями!! Дюкову и всем остальным из РФС присвоить звания ГЕРОЕВ РОССИИ!!!
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