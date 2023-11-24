В РФС подтвердили, что матч с Кубой попадёт в Книгу рекордов России

В службе коммуникаций РФС подтвердили информацию о том, что товарищеский матч между сборными России и Кубы (8:0) войдёт в Книгу рекордов России.
В составе национальной команды голами отметились 8 разных игроков, что стало рекордом. Мячи забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
Каждый раз, читая подобное, думаешь: " Ну всё, приехали, дальше некуда". Оказывается нихрена, - нет предела "совершенству"!
По поводу новости...
Даже безудержная по.х.оть на пор.н.хабе не так отвратна, как это чванство и ханжество, возведённые в ранг достоинства и национальной гордости.
P.S. Ордена Святого апостола Андрея Первозванного тащите сюда!
В каком количестве ? Да все тащите. Кому из полевых не хватит, ещё начеканим...
Каждый раз, читая подобное, думаешь: " Ну всё, приехали, дальше некуда". Оказывается нихрена, - нет предела "совершенству"!
По поводу новости...
Даже безудержная по.х.оть на пор.н.хабе не так отвратна, как это чванство и ханжество, возведённые в ранг достоинства и национальной гордости.
P.S. Ордена Святого апостола Андрея Первозванного тащите сюда!
В каком количестве ? Да все тащите. Кому из полевых не хватит, ещё начеканим...