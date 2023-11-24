В РФС подтвердили, что матч с Кубой попадёт в Книгу рекордов России

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24 ноября 2023, 12:42

В службе коммуникаций РФС подтвердили информацию о том, что товарищеский матч между сборными России и Кубы (8:0) войдёт в Книгу рекордов России.

В составе национальной команды голами отметились 8 разных игроков, что стало рекордом. Мячи забили , , , , , , и .