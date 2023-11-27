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«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ

сегодня, 09:38

В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон». После этой победы «манкунианцы» стали первым клубом в чемпионате Англии, который провёл 500 сухих матчей в лиге.

В текущей таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место.

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Все комментарии
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:36
...с языка снял, как будто издеваются, рекордсмены хр-новы!!! Победами, титулами доказывайте ...!!!
112910415
112910415
сегодня в 12:07
выше нос,
всё будет хорошо
вероятно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:45
Да Эвертон вчера просто не хотел забивать, лупили все мимо и мимо)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:41
Толку от такого рода рекордов, когда ты на шестом месте.
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