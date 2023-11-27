«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ

В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон». После этой победы «манкунианцы» стали первым клубом в чемпионате Англии, который провёл 500 сухих матчей в лиге.
В текущей таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место.
В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон». После этой победы «манкунианцы» стали первым клубом в чемпионате Англии, который провёл 500 сухих матчей в лиге.
В текущей таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место.
всё будет хорошо
вероятно
всё будет хорошо
вероятно