«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ

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сегодня, 09:38

В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон». После этой победы «манкунианцы» стали первым клубом в чемпионате Англии, который провёл 500 сухих матчей в лиге.