Модрич установил рекорд «Реала» по количеству матчей после 35 лет

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вышел в стартовом составе команды на игру 14-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (3:0).
Хорват провёл 161-й матч за команду после того, как ему исполнилось 35 лет. Таким образом, он установил клубный рекорд по этому показателю, превзойдя бывшего вратаря Франсиско Буйо, выступавшего за мадридцев с 1986 по 1997 год.
Увидели цифру 35 и пишите, хотя Модричу намного больше лет, да и никакой он не лидер уже давно, больше на подмену выходит. Он даже сам жаловался, что ему мало дают играть.
Увидели цифру 35 и пишите, хотя Модричу намного больше лет, да и никакой он не лидер уже давно, больше на подмену выходит. Он даже сам жаловался, что ему мало дают играть.