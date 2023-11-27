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Модрич установил рекорд «Реала» по количеству матчей после 35 лет

сегодня, 00:30

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вышел в стартовом составе команды на игру 14-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (3:0).

Хорват провёл 161-й матч за команду после того, как ему исполнилось 35 лет. Таким образом, он установил клубный рекорд по этому показателю, превзойдя бывшего вратаря Франсиско Буйо, выступавшего за мадридцев с 1986 по 1997 год.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:12
рекорды покоряются достойнейшим
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:20
Умный игрок в хорошем понимании этого слова... Ещё попылит...
vbm7eay69hxk
vbm7eay69hxk
сегодня в 08:51
У него есть ещё возможность увеличить рекорд
ABir
ABir
сегодня в 05:56
В Реале, что не игрок, то рекордсмен в какой-либо номинации , да и сам клуб рекордсмен по всем показателям. Одно слово - королевский клуб!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:41
Но что тут скажешь. Молодец! Пусть и дазьше старается.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:13
Модрич не перестаёт удивлять своей работоспособностью.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 04:13
вы наверное опять только по заголовкам пишите.
Увидели цифру 35 и пишите, хотя Модричу намного больше лет, да и никакой он не лидер уже давно, больше на подмену выходит. Он даже сам жаловался, что ему мало дают играть.
858zhc79dgvq
858zhc79dgvq
сегодня в 03:49
Большое уважение вызывет профессионализм и мастерство Лукиты
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:29
Он еще нужен Реалу.
hmmyxnmv5jht
hmmyxnmv5jht
сегодня в 03:19
Поздравляю, Лука Модрич! Ваше феерическое достижение - сыграть 161 матч после того, как вам исполнилось 35 лет, - является поистине впечатляющим. Вы не только установили новый клубный рекорд, но и показали, что возраст не является преградой для великих достижений в спорте. Браво, и так держать!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:29, ред.
Модрич машина ,даже в свои 38 лет один из лидеров Реала.
ДСА
ДСА
сегодня в 00:42
Пожалуй его теперь трудно будет превзойти.
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