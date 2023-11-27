Модрич установил рекорд «Реала» по количеству матчей после 35 лет

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сегодня, 00:30

Полузащитник «Реала» вышел в стартовом составе команды на игру 14-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (3:0).

Хорват провёл 161-й матч за команду после того, как ему исполнилось 35 лет. Таким образом, он установил клубный рекорд по этому показателю, превзойдя бывшего вратаря Франсиско Буйо, выступавшего за мадридцев с 1986 по 1997 год.