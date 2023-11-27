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Топ-клубы заинтересованы в приобретении полузащитника «Шахтёра»

сегодня, 12:27

Топ-клубы интересуются одним из лучших бомбардиров молодёжного чемпионата Европы 2023 года. Речь идёт о полузащитнике «Шахтёра» и сборной Украины Георгии Судакове.

Сообщается, что 21-летний игрок является одним из самых обсуждаемых европейских талантов. За его игрой наблюдают: «Вест Хэм», «Ювентус», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ньюкасл». «Молотобойцы» намерены сделать трансферное предложение по хавбеку в размере 35 миллионов евро.

Судаков является воспитанником «Шахтёра». Его контракт действует до лета 2028 года. В текущем сезоне на счету игрока 15 матчей во всех турнирах, 3 гола, голевая передача и 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 15 миллионов евро.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:23
Судаков действительно очень талантливый игрок, со множеством игровых достоинств!!! Но главное его достоинство- он универсал!!! Может, также подыграть партнеру, разогнать атаку и сам её завершить, может неплохо, и грамотно сыграть в защите, выдать длинный пас! Но после победы над Барсой в ЛЧ, и Судаков, и Шахтер- резко притормозили, и сейчас, в чемпионате Украины играют неубедительно. Надеюсь, это временный отрезок, но в чемпионство команды в этом сезоне- верится с трудом. Дай БОГ- мне ошибиться...

Судаку- удачи, и его Шахтеру!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:28
Кроты умеют делать деньги на игроках...
Гость
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