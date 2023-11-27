Топ-клубы заинтересованы в приобретении полузащитника «Шахтёра»

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сегодня, 12:27

Топ-клубы интересуются одним из лучших бомбардиров молодёжного чемпионата Европы 2023 года. Речь идёт о полузащитнике «Шахтёра» и сборной Украины .

Сообщается, что 21-летний игрок является одним из самых обсуждаемых европейских талантов. За его игрой наблюдают: «Вест Хэм», «Ювентус», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ньюкасл». «Молотобойцы» намерены сделать трансферное предложение по хавбеку в размере 35 миллионов евро.

Судаков является воспитанником «Шахтёра». Его контракт действует до лета 2028 года. В текущем сезоне на счету игрока 15 матчей во всех турнирах, 3 гола, голевая передача и 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 15 миллионов евро.