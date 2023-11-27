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«Лион» планирует расстаться со звёздными игроками

сегодня, 12:09

В зимнее трансферное окно «Лион» намерен выставить на продажу нападающего Александра Ляказетта и полузащитника Корентена Толиссо. В руководстве считают, что уровень игры этих футболистов не соответствует их зарплатам. Ляказетт получает 5,4 миллиона евро в год, а Толиссо 4,8 миллиона евро в год.

Напомним, оба игрока являются воспитанниками «Лиона» и вернулись в клуб летом 2022 года. Ляказетт из «Арсенала», а Толиссо из «Баварии». В текущем сезоне 32-летний нападающий, который является капитаном «Лиона», провёл 9 матчей в Лиге 1, в которых забил 3 мяча и получил 2 карточки (жёлтую и красную). 29-летний Толиссо провёл 9 игр, отметился голом и получил 3 жёлтых карточки.

«Лион» занимает последнее место в Лиге 1.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:34
Да тут не только этих двоих гнать, а вообще кардинально всё менять . Словосочетание - Лион занимает последнее место, звучит как то несообразно. А иначе " ткачи" будут "ткать свою пряжу" лигой пониже...
112910415
112910415
сегодня в 13:46
малость нервничают в кризисном Лионе !
drug01
drug01
сегодня в 12:26
Надо что то делать и конечно менять. Такой клуб был!!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:25
Чёрная пятница... во всех смыслах...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:20
Это уже потухшие звезды судя по результатам команды.
jbq5m8puvxym
jbq5m8puvxym
сегодня в 12:13
Как бы Лиону с высшей лигой нынче не расстаться
Гость
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