«Лион» планирует расстаться со звёздными игроками

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сегодня, 12:09

В зимнее трансферное окно «Лион» намерен выставить на продажу нападающего и полузащитника . В руководстве считают, что уровень игры этих футболистов не соответствует их зарплатам. Ляказетт получает 5,4 миллиона евро в год, а Толиссо 4,8 миллиона евро в год.

Напомним, оба игрока являются воспитанниками «Лиона» и вернулись в клуб летом 2022 года. Ляказетт из «Арсенала», а Толиссо из «Баварии». В текущем сезоне 32-летний нападающий, который является капитаном «Лиона», провёл 9 матчей в Лиге 1, в которых забил 3 мяча и получил 2 карточки (жёлтую и красную). 29-летний Толиссо провёл 9 игр, отметился голом и получил 3 жёлтых карточки.

«Лион» занимает последнее место в Лиге 1.