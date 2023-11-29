Давид Сильва рассказал, почему перешёл в «Манчестер Сити», а не в «Реал».

Экс-футболист сборной Испании , рассказал, почему вместо «Реала» перешёл в «Манчестер Сити».

Во-первых, они на меня делали очень серьезную ставку. Уже после первого звонка я почувствовал доверие и поддержку.

Во-вторых, уже тогда они рассказали мне, каким будет проект в итоговом счете. Амбиции заключались в том, чтобы стать одним из европейских топ-клубов, и сегодня это именно так.