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Давид Сильва рассказал, почему перешёл в «Манчестер Сити», а не в «Реал»

сегодня, 18:34

Экс-футболист сборной Испании Давид Сильва, рассказал, почему вместо «Реала» перешёл в «Манчестер Сити».

Во-первых, они на меня делали очень серьезную ставку. Уже после первого звонка я почувствовал доверие и поддержку.

Во-вторых, уже тогда они рассказали мне, каким будет проект в итоговом счете. Амбиции заключались в том, чтобы стать одним из европейских топ-клубов, и сегодня это именно так.

Игрок выступал за «горожан» с 2010 по 2020 год. В составе этой команды он 4 раза становился чемпионом Англии, 2 раза брал национальный Кубок. На его счету также 3 Суперкубка Англии и 5 Кубков Лиги.

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Все комментарии
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43sh7sdxxsck
сегодня в 22:18
Давид Сильва принял правильное решение, перейдя в «Манчестер Сити». «Горожане» делали серьезную ставку на испанца и раскрыли перед ним амбициозный план по превращению клуба в одного из лидеров европейского футбола. Переход в «Манчестер Сити» принес Сильве немало трофеев.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:41
Кто больше предложил, причем намного, тот и победил.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:12, ред.
Давид Сильва рассказал, почему перешёл в «Манчестер Сити», а не в «Реал».
Во-первых, они на меня делали очень серьезную ставку.
Подробнее: Ставка 💰 💰 💰 ☝️💪😉
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:49
Да, Сильва в Валенсии уже был топчиком, а в Сити только подтвердил это! А на счет перехода в Реал или Сити, смею предположить, что просто в состав Реала было бы сложнее пробиться, чем в состав Сити того времени, вот и всё!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:38
Ну что, угадал с командой и вписался в основной состав
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:30
И правильно сделал! Стал в мс шикарном игроком, а что было бы в Реале не ясно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:11
В любом случае могли бы спросить...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:56
Перешёл из за того, что условия одного клуба устраивали больше - если просто.)
59y5x8uxxwyy
59y5x8uxxwyy
сегодня в 18:53
С Реалом бы больше поднял трофеев
Гость
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