Красич ответил на вопрос о своих лучших одноклубниках в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Милош Красич назвал имена своих лучших одноклубников в составе «армейцев».
Лучший футболист, с кем я играл в ЦСКА? Было много хороших игроков. Вратарь, конечно, Акинфеев. Из защиты выделю Игнашевича — один из лучших для меня. Из полузащитников — Жирков. Он многого добился. А лучший нападающий — Вагнер Лав.
Жирков из Тамбова...Красич из Нови-Сада...Корвальо из Порту-Алегри...Лав...Рахимич...Дзагоев из Тольятти...Игнашевич из Черкизово....
Почти без промахов...что ни трансфер то на пользу....
Жирков из Тамбова...Красич из Нови-Сада...Корвальо из Порту-Алегри...Лав...Рахимич...Дзагоев из Тольятти...Игнашевич из Черкизово....
Почти без промахов...что ни трансфер то на пользу....
Действительно это лучшие за последнее время игроки ЦСКА.
Действительно это лучшие за последнее время игроки ЦСКА.