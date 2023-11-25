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Красич ответил на вопрос о своих лучших одноклубниках в ЦСКА

25 ноября 2023, 12:21

Экс-игрок ЦСКА Милош Красич назвал имена своих лучших одноклубников в составе «армейцев».

Лучший футболист, с кем я играл в ЦСКА? Было много хороших игроков. Вратарь, конечно, Акинфеев. Из защиты выделю Игнашевича — один из лучших для меня. Из полузащитников — Жирков. Он многого добился. А лучший нападающий — Вагнер Лав.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 ноября в 14:25
золотые времена были
lotsman
lotsman
25 ноября в 13:51
Назвал самых достойных.
drug01
drug01
25 ноября в 13:39
Игроков хороших было много и игра была на уровне!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 ноября в 13:11
Ничего не скажешь....знатная была селекция у ЦСКА....15-20 лет назад....
Жирков из Тамбова...Красич из Нови-Сада...Корвальо из Порту-Алегри...Лав...Рахимич...Дзагоев из Тольятти...Игнашевич из Черкизово....
Почти без промахов...что ни трансфер то на пользу....
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября в 12:36
Отличных игроков выбрал
Ironigor
Ironigor
25 ноября в 12:36
Полностью согласен с Красичем .
Действительно это лучшие за последнее время игроки ЦСКА.
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