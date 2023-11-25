Красич ответил на вопрос о своих лучших одноклубниках в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА назвал имена своих лучших одноклубников в составе «армейцев».

Лучший футболист, с кем я играл в ЦСКА ? Было много хороших игроков. Вратарь, конечно, Акинфеев. Из защиты выделю Игнашевича — один из лучших для меня. Из полузащитников — Жирков. Он многого добился. А лучший нападающий — Вагнер Лав.