Скончался бывший главный тренер «Барселоны» и «Тоттенхэма» Терри Венейблс

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26 ноября 2023, 16:02

На восемьдесят первом году жизни скончался английский футболист и тренер . Его игровая карьера длилась с 1960 года по 1976 год. Начал её Венейблс в «Челси», позже были «Тоттенхэм», «Куинз Парк Рейнджерс», «Кантербари-Мэрриквиль», «Кристал Пэлас» и «Сент-Патрикс Атлетик». Также он провёл два матча за сборную Англии.

Тренерская карьера англичанина началась в 1976 году, а в 2012 году он окончательно ушёл из футбола. Венейблс возглавлял «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Барселону», «Тоттенхэм», сборную Англии, сборную Австралии и «Лидс». Вместе с каталонцами он выиграл кубок лиги и чемпионат Испании, а со «шпорами» кубок Англии.