Газзаев предложил провести ретро-матч «Зенита» и ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА предложил организовать матч ветеранов «армейцев» и «Зенита».

РФС регулярно проводит ретро‑матчи, и они проходят на высоком уровне, привлекают внимание большого количества болельщиков и зрителей. Не стала исключением и наша встреча с «Локомотивом». Я предложил идею организовать игру между ЦСКА и «Зенитом»: двумя клубами, добившимися наивысшего достижения в российском футболе — победы в Кубке УЕФА . Считаю, что такой матч должен пройти в максимально приближенных к тем финалам составах, в том числе и с тренерскими штабами. Уверен, что если подобная игра пройдет в мае в «Лужниках», то соберутся десятки тысяч болельщиков.

Это отличная возможность для встречи большого количества футболистов и тренеров, чтобы вспомнить яркие победы, пообщаться и показать красочный футбол для болельщиков. Такой матч полезно будет посмотреть и действующим футболистам, и начинающим свой путь ученикам футбольных школ. Считаю, что такие матчи надо проводить, потому что весь наш спорт находится в изоляции, а эти игры позволяют людям порадоваться, вспомнить триумф своих команд и победные времена.