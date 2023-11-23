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Газзаев предложил провести ретро-матч «Зенита» и ЦСКА

вчера, 17:32

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил организовать матч ветеранов «армейцев» и «Зенита».

РФС регулярно проводит ретро‑матчи, и они проходят на высоком уровне, привлекают внимание большого количества болельщиков и зрителей. Не стала исключением и наша встреча с «Локомотивом». Я предложил идею организовать игру между ЦСКА и «Зенитом»: двумя клубами, добившимися наивысшего достижения в российском футболе — победы в Кубке УЕФА. Считаю, что такой матч должен пройти в максимально приближенных к тем финалам составах, в том числе и с тренерскими штабами. Уверен, что если подобная игра пройдет в мае в «Лужниках», то соберутся десятки тысяч болельщиков.

Это отличная возможность для встречи большого количества футболистов и тренеров, чтобы вспомнить яркие победы, пообщаться и показать красочный футбол для болельщиков. Такой матч полезно будет посмотреть и действующим футболистам, и начинающим свой путь ученикам футбольных школ. Считаю, что такие матчи надо проводить, потому что весь наш спорт находится в изоляции, а эти игры позволяют людям порадоваться, вспомнить триумф своих команд и победные времена.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:26
Мудро замечено!!! И вот еще, эпизод, который я помню из середины 90-х. В матче чемпионата России, Алания разгромила ДИНАМО-5:1. После игры, журналисты задали вопрос тогдашнему ГТ владикавказцев В.Газзаеву, цитирую: "Вы разгромили московское ДИНАМО. Не жаль Вам соперника? Всё-таки не чужая Вам команда"...

На это Газзаев ответил: "Конечно, к ДИНАМО, я испытываю самые добрые чувства. Но сейчас, я работаю в другом клубе и несу ответственность за эту команду."

Я вот думаю, если бы ты испытывал добрые чувства- не громил бы свoих бывших. А вот, другой динамовец, наш, легендарный О.В.Долматов- в трудную минуту протянул бывшему клубу руку помощи, когда работая в Шиннике проиграл ДИНАМО-0:1, в тот момент, когда динамовцы так в этом нуждались!!!
Помню, через несколько дней, комментатор К.Дементьев, в футбольном обозрении сказал: "Что не говорите, а Долматов- истинный Динамовец"!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:25
FuturistaFuturista 10 / 26
Мне известна Ваша привязанность к бестрофейному в истории российского футбола клубу, но смею Вам пояснить, что речь именно о клубном футболе в российской истории. И здесь достижения названных клубов бесспорны. Так что Вам, уважаемый, придется подождать определенное время, когда такое достижение появится и у КБ.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:07
Может это от того, что сделать человеком можно только того, кто им родился? Я о том, что генетика и тут является приоритетом.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:35
Видимо не стал, а жаль.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:34
Эдуард Григорьевич, я собственно и не в обиде. Просто вспоминаю, как Валера мечтал играть в ДИНАМО, поэтому, мог бы хоть иногда вспоминать про команду, которая дала ему путевку в жизнь...

И Вам, Уважаемый- Крепкого Здоровья и Долголетия!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:08
Речь идёт об обладателях КУЕФА, Динамо пусть постоит в стороне))).
Будь здрав Виктор.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:54
Видимо не стал в Динамо человеком.
pomor45
pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:53
Замечательно, но где набрать столько настоящих ветеранов без риска, что для многих из них этот матч может оказаться последним.
Futurista
Futurista
вчера в 19:07, ред.
С какой стати наивысшим достижением в российском футболе стали победы в Кубке УЕФА?)...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:19, ред.
Зачем эти мучения единичные?). Организуйте уж чемпионат ветеранов тогда). Все будет подтяжка для штанов им, если такой спрос.
Capral
Capral
вчера в 18:16
Смотрю, Валера совсем уж армейским стал, ретро-матчи ЦСКА предлагает. А про ДИНАМО, в котором человеком стал- видимо забыл...
j44qy62vzn8u
j44qy62vzn8u
вчера в 18:11
Хорошая идея - организовать матч между ветеранами двух знаменитых российских клубов, ЦСКА и Зенита. Это может стать замечательным событием в мире футбола, которое привлечет внимание как болельщиков, так и самих игроков. Ветераны футбола смогут продемонстрировать свою былую славу и мастерство, а также вспомнить яркие моменты своей карьеры. Такой матч может быть очень эмоциональным и зрелищным, а также способствовать укреплению дружеских связей между болельщиками обоих клубов.
Гость
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