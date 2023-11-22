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Акинфеев: «Для мужика нормально плакать»

вчера, 19:34

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о моментах, которые заставили его плакать.

Мои эмоции после рождения первого ребенка? Я прослезился. Понимал, что вот оно. Что-то такое новое. Твой сын.

Я сентиментальный человек по жизни. Например, когда не мог чемпионат выиграть. Шесть или семь лет не могли выиграть. Когда в 2013 году мы сыграли с «Кубанью» 0:0, я упал на газон, плакал. Понимал, что проходил через какую-то историю, через трудности. Не только я, но и команда, клуб. И мы это сделали, выиграли чемпионство. Я пустил слезу. Я выражаю свои эмоции, говорю то, что я думаю. Я всегда сочувствую другим людям. Если есть проблема, беда, меня это тоже может заставить заплакать. Считаю, это нормальное проявление эмоций, а не показуха какая-то. Считаю, что для мужика нормально плакать.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 08:43
    adekvat
    adekvat
    вчера в 21:36
    Не плач ...
    Прошли года.
    Пора на отдых.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 21:26
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:53
    Ну что сказать ... скупая мужская слеза имеет место быть....
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 20:53
    Включи мне фильм "Белый Бим, черное ухо" я слезами решу проблему с водой в Африке.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Интерес (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Я смотрю человеческие эмоции только у коней). Про гладиаторов нет таких новостей, да и про других тоже). Одни кони в яблоках и в обертках. Все это наводит на мысли определенные и хохот). Про красивую обёртку давно подметил и пишу. Что есть, то есть. Можете отметить для своей будущей книге о ЕЛГ).
    Agamaga...............
    Agamaga............... ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 20:33
    В едро метят
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:28, ред.
    Что-то он слишком часто и слишком много и откровенно стал нахваливать сам себя. Не развился ли у него комплекс Нерона?
    Интерес
    Интерес ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 20:20
    Как вас корёжат простые человеческие эмоции и поведение...Сразу понятно,что гладиаторы умирают с хохотом.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:15
    Не в презеденты ли баллотироваться собрался Акинфеев? Много правильных интервью даёт. Какая то одна красивая, большая обертка. Теперь вот Дзага на подходе. Ещё немного и я слезу пущу.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 20:06
    Игорь нормальный мужик, ему ни что не чуждо. Молодец!.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:58, ред.
    Мужчины не плачут, мужчины выражают эмоцию. Мужская слеза очень дорога.
    xawmfzn6a852
    xawmfzn6a852
    вчера в 19:58
    Если плачет, значить есть что-то человеческое
    Гость
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