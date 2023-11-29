«Реалу» предложили подписать Варана

«Реалу» предложили приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.
Представители «дьяволов» связались со «сливочными» по этому поводу.
Сам игрок готов вернуться в мадридский клуб, но «Реал» предпочел бы пригласить молодого футболиста.
Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к Варану.
Вот только для чего Варан Реалу??? Помнится мне Рафа так хотел новый вызов, с радостью ушел в МЮ, а что теперь, вереуться хочет?! Понятно ,что для игрока это отличный вариант, но не вижу смысла для Реала, тем более Перес не особо любит заключать контракты с возрастными игроками, а Варану в новом году стукнет уже 31...
Вот только для чего Варан Реалу??? Помнится мне Рафа так хотел новый вызов, с радостью ушел в МЮ, а что теперь, вереуться хочет?! Понятно ,что для игрока это отличный вариант, но не вижу смысла для Реала, тем более Перес не особо любит заключать контракты с возрастными игроками, а Варану в новом году стукнет уже 31...