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«Реалу» предложили подписать Варана

сегодня, 21:23

«Реалу» предложили приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.

Представители «дьяволов» связались со «сливочными» по этому поводу.

Сам игрок готов вернуться в мадридский клуб, но «Реал» предпочел бы пригласить молодого футболиста.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к Варану.

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Все комментарии
h64pb8v3r8w4
h64pb8v3r8w4
сегодня в 23:10
Не думаю что он уже нужен Реалу, лучшие его годы в футболе уже прошли
Incredulous
Incredulous
сегодня в 22:13
Разве что бесплатно и на лавку. Реалу, с нынешней тенденцией омолаживания состава, сбитый лётчик, ещё и возрастной точно не нужен.
shur
shur
сегодня в 22:09
...тут надо как то уже пытаться играть без Кросса и Модрича, а какой то чудило предлогает бывшего, пожилого защитника вернуть, я угараю...!!!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 22:08
кто верит в этот бред
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 22:05
Как игрок ротации вполне подойдёт, возможно даже сможет стать основным игроком, как у него уже было раньше.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:57
Варан так же как и Санчо больше не взодит в планы ЭТХ, поэтому Юнайтед готов избавиться от игрока,ну и денег подзаработать!
Вот только для чего Варан Реалу??? Помнится мне Рафа так хотел новый вызов, с радостью ушел в МЮ, а что теперь, вереуться хочет?! Понятно ,что для игрока это отличный вариант, но не вижу смысла для Реала, тем более Перес не особо любит заключать контракты с возрастными игроками, а Варану в новом году стукнет уже 31...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:38
Близится зимнее трансферное окно - всё больше и больше разговоров о переходах...
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