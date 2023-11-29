«Реалу» предложили подписать Варана

1701282221

сегодня, 21:23

«Реалу» предложили приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» .

Представители «дьяволов» связались со «сливочными» по этому поводу.

Сам игрок готов вернуться в мадридский клуб, но «Реал» предпочел бы пригласить молодого футболиста.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к Варану.