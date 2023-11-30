Месси признан лучшим футболистом за всю историю «Барселоны»

Портал FourFourTwo назвал нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом за всю историю «Барселоны». 36-летний аргентинец находился в системе каталонского клуба с 2000 года. В общей сложности Месси сыграл за «Барселону» 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 303 голевых передачи.
Первая десятка лучших игроков за всю историю «Барселоны» по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси.
2. Хави.
3. Андрес Иньеста.
4. Йохан Кройф.
5. Роналдиньо.
6. Диего Марадона.
7. Самуэль Это'О.
8. Рональд Куман.
9. Сезар Родригес.
10. Микаэль Лаудруп.