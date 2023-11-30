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Месси признан лучшим футболистом за всю историю «Барселоны»

сегодня, 09:21

Портал FourFourTwo назвал нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом за всю историю «Барселоны». 36-летний аргентинец находился в системе каталонского клуба с 2000 года. В общей сложности Месси сыграл за «Барселону» 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 303 голевых передачи.

Первая десятка лучших игроков за всю историю «Барселоны» по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси.

2. Хави.

3. Андрес Иньеста.

4. Йохан Кройф.

5. Роналдиньо.

6. Диего Марадона.

7. Самуэль Это'О.

8. Рональд Куман.

9. Сезар Родригес.

10. Микаэль Лаудруп.

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Все комментарии
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 11:56
...так устроен муравейник! Есть солдаты-дозорные,воины,строители,
и есть те кто пользуются всеми благами созданными ими...!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:45, ред.
Некорректно по отношению к другим игрокам.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:12
В Барселоне в истории было много более великих игроков чем гном. Просто их так не пиарили и не играли всей командой на статистику ради одного игрока. Рядом с Роналдиньо гном близко не стоял, то что мог творить бразилец на поле ему и не снилось!! Не зря Бернабеу ему аплодировал, это высшая похвала для спортсмена когда фанаты сопернека восхищаются тобой. Также фаны Юве аплодировали Рону после его гола через себя. Вот этот ряд великих игроков. Хави и Иньеста тоже были лучше гнома в Барсе, на самом деле это они были лидерами той Барсы, а как они ушли так закончились победы Барселоны и гном не чем не помог а только получал разгромы в Лч каждый год 0-4, 0-3, 2-8 и в итоге трусливо сбежал с клуба. А если еще вспомнить как он вогнал клуб в долги и довел его почти до банкротства то признавать его лучшим в истории клуба это кощунство!!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 10:36
Без вариантов..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:02
Каждый оставил свой след, но Месси, следище.
112910415
112910415
сегодня в 10:02
сложно спорить и незачем
shur
shur
сегодня в 09:42
..."Вот ты какой, северный Олень!!! ".........
sova147
sova147
сегодня в 09:40
Тогда зачем он сменил клуб?
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:22
Совершенно справедливо и ожидаемо. Пока так, ждем нового месси))
Гость
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