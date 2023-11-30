Месси признан лучшим футболистом за всю историю «Барселоны»

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сегодня, 09:21

Портал FourFourTwo назвал нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины лучшим футболистом за всю историю «Барселоны». 36-летний аргентинец находился в системе каталонского клуба с 2000 года. В общей сложности Месси сыграл за «Барселону» 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 303 голевых передачи.

Первая десятка лучших игроков за всю историю «Барселоны» по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси.

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9. Сезар Родригес.

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