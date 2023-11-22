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Дзагоев рассказал, почему не смог реализовать свой талант и что бы изменил

вчера, 15:37

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал, почему не смог полностью реализовать свой талант.

Почему я не сумел раскрыть свой талант? Тут всё в совокупности. Не самое профессиональное отношение к своему делу. Отсюда травма, отсюда рецидивы. В первую очередь, это я. Во вторую очередь, я не снимаю также ответственности с тех моментов, когда меня выпускали недолеченным. Всё в совокупности. Клубы смотрят, топ-клубы особенно, что у меня в сезоне как минимум одна травма, и это негативно влияет. А дальше уже всё, когда вот ближе уже к 28, там уже опять-таки кресты случились.

На самом деле всё так и есть. Всё легко получалось. И я думал, что тренажерный зал мне не особо нужен. Я на него вообще забивал. До тренировок мне не нужно разминаться. Конечно, какими-то периодами я собирался и делал всё это. Какой-то период, опять забил.

Также Дзагоев сообщил, что бы изменил в своей карьере.

Как бы я исправил свою карьеру? Ну, наверное, тот момент, когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить. Он был, мне нужно было сказать только «да». Жирков звонил, говорил, что Роман Аркадьевич спрашивает, хочу ли я в «Челси». Условия такие, что я тренируюсь с основой и играю только в кубковых матчах. Я не был готов тогда к этому.

Я не боялся играть, я боялся бытовухи. Советовался с отцом, с матерью. Говорили, что успею ещё. А потом, когда я уже был готов, после 2012 года, реальных предложений не было, что странно, как по мне. Если сейчас время вернуть назад, то я бы ушёл в «Челси», конечно, 100 процентов.

Ранее россиянин высказался о «Спартаке».

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Все комментарии
Гуль 15
Гуль 15 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 18:55
Видимо, придётся объяснить)
Интерес
Интерес
вчера в 18:42
Измените "чтобы" на "что бы"
ошибка
bfdhn5b3rmtb
bfdhn5b3rmtb
вчера в 17:56
Просто он очень травматичный и травмы не дали ему раскрыться полностью
vvwkjtgw4xks
vvwkjtgw4xks
вчера в 15:48
Мемуары сбитого лётчика мало кому интересны. Короче, раз-два-три - Аланушка, с-и!
Гость
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