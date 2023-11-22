Дзагоев рассказал, почему не смог реализовать свой талант и что бы изменил

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал, почему не смог полностью реализовать свой талант.
Почему я не сумел раскрыть свой талант? Тут всё в совокупности. Не самое профессиональное отношение к своему делу. Отсюда травма, отсюда рецидивы. В первую очередь, это я. Во вторую очередь, я не снимаю также ответственности с тех моментов, когда меня выпускали недолеченным. Всё в совокупности. Клубы смотрят, топ-клубы особенно, что у меня в сезоне как минимум одна травма, и это негативно влияет. А дальше уже всё, когда вот ближе уже к 28, там уже опять-таки кресты случились.
На самом деле всё так и есть. Всё легко получалось. И я думал, что тренажерный зал мне не особо нужен. Я на него вообще забивал. До тренировок мне не нужно разминаться. Конечно, какими-то периодами я собирался и делал всё это. Какой-то период, опять забил.
Также Дзагоев сообщил, что бы изменил в своей карьере.
Как бы я исправил свою карьеру? Ну, наверное, тот момент, когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить. Он был, мне нужно было сказать только «да». Жирков звонил, говорил, что Роман Аркадьевич спрашивает, хочу ли я в «Челси». Условия такие, что я тренируюсь с основой и играю только в кубковых матчах. Я не был готов тогда к этому.
Я не боялся играть, я боялся бытовухи. Советовался с отцом, с матерью. Говорили, что успею ещё. А потом, когда я уже был готов, после 2012 года, реальных предложений не было, что странно, как по мне. Если сейчас время вернуть назад, то я бы ушёл в «Челси», конечно, 100 процентов.
Ранее россиянин высказался о «Спартаке».
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