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Сарри рассказал, почему покинул «Ювентус» и где хочет закончить карьеру

вчера, 11:52

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, почему покинул «Ювентус».

В «Ювентусе» от меня требовали только победу в Лиге чемпионов, посыл был понятен сразу. Я выиграл скудетто с командой, которая находилась в конце своего цикла. Руководство хотело изменить игровой стиль, но клубу не хватило решимости.

Также Сарри сообщил, где бы хотел закончить карьеру.

Я бы хотел, чтобы «Лацио» стал моей последней командой. Римское дерби потрясающе: оно разрушает твою жизнь, но оно прекрасно. Мой наследник? Де Дзерби.

Напомним, 64-летний итальянец возглавляет римский клуб с июня 2021 года. Его контракт истекает летом 2025 года. «Лацио» занимает 10-е место в Серии А.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:58
Лацио устал, и Сарри тоже
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:11
После удачного прошлого сезона, в этом сезоне Лацио вообще не похожи на самих себя....сейчас римляне находятся в середине таблице и если продолдат выступать в том же духе, то Сарри покинет клуб до истечения контракта
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:56
То есть другими словами Сарри собрался на покой?)
Гость
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