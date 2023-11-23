Сарри рассказал, почему покинул «Ювентус» и где хочет закончить карьеру

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вчера, 11:52

Главный тренер «Лацио» рассказал, почему покинул «Ювентус».

В «Ювентусе» от меня требовали только победу в Лиге чемпионов, посыл был понятен сразу. Я выиграл скудетто с командой, которая находилась в конце своего цикла. Руководство хотело изменить игровой стиль, но клубу не хватило решимости.

Также Сарри сообщил, где бы хотел закончить карьеру.

Я бы хотел, чтобы «Лацио» стал моей последней командой. Римское дерби потрясающе: оно разрушает твою жизнь, но оно прекрасно. Мой наследник? Де Дзерби.

Напомним, 64-летний итальянец возглавляет римский клуб с июня 2021 года. Его контракт истекает летом 2025 года. «Лацио» занимает 10-е место в Серии А.