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Луценко рассказал, как 17-летний Мамаев вёз пьяного Евсеева в ночной клуб

вчера, 10:19

Бывший нападающий «Торпедо» Евгений Луценко рассказал забавную историю с участием своих бывших одноклубников Павла Мамаева и Вадима Евсеева.

Когда «Торпедо» вылетело в ФНЛ, главным стал Ярцев — и позвал с собой Евсеева. Прилетели с какого-то выезда, едем в «Лужники» за вещами. Вадик к тому моменту уже всадил пару бутылочек пива. Заходим в раздевалку, он уже веселый — кричит, смеется. Начинает переодеваться, а мы с Пашей [Мамаевым] сидим по бокам — тоже джинсы натягиваем. И тут Вадик говорит Мамаю: «Слышь, мастерок, а ты машину водить умеешь?» Он зачем-то сказал, что умеет, хотя ему было всего 17 лет! Вадик был краток: «Одевайся и этого длинного с собой бери».

Выходим из раздевалки — стоит огромный «Рендж Ровер» Вадика. Евсеев сел вперед, я назад, а Мамай, у которого нет прав, за руль. Такой компанией поехали через всю Москву в «Оперу». Подъезжаем, Мамай начинает парковаться — по совету Евсеева заехал прямо на бордюр. Охранники выбегают, начинают махать руками — типа, так нельзя. Вадик свое открыл окно — и они сразу все поняли: «Проезжайте, без проблем». Зашли в клуб, поднялись сразу на второй этаж — там была випка. Вадик танцевал, веселился, а нам было как-то неловко — мы с Вадимом даже не разговаривали. Просто сидели и тупили. В итоге через какое-то время Евсеев сам к нам подошел: «Тут еще остался депозит, можете сидеть на него. А я поехал». И вот тогда мы наконец расслабились!

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 18:34
вы интересные люди!...а мы че-не люди?)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:49
Это только цветочки. Ягодки были потом. История помнит. История знает.
ОПС
ОПС
вчера в 12:29
А к чему это все? Что футболисты оттягиваются после любого матча, по поводу и без. Когда надо утолить горечь поражения или отметить победу?. Так про это и так все знают. А после таких рассказов еще больше убеждаешься в неэффективности "спортивного режима". В общем, как говорится, не по теме и не в тему.
hr87tzaf8fc4
hr87tzaf8fc4
вчера в 12:08
В итоге через какое-то время Евсеев сам к нам подошел: «Тут еще остался депозит, можете сидеть на него. А я поехал».
Не успели мы обрадоваться, как через минуту Вадик возвращается, забирает депозит и кричит нам
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:37
Так вот кто Мамаева подтолкнул на кривую дорожку, по ресторанам да клубам шастать))
112910415
112910415
вчера в 10:46
так себе рассказ, ни о чем
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:31
Так вот от куда у Паши страсть "оттягиваться" в клубах началась...)
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