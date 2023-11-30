В «Оренбурге» подвели итоги встречи с руководством департамента судейства

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, как прошла встреча с руководством департамента РФС .

Хорошо пообщались. Были (председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии РФС Павел) Каманцев и Мажич. Мы задавали вопросы, обменивались мнением по тем или иным моментам. Не всегда сходились, но в целом перспективно посидели. Они показывали моменты, примеры, мы задавали вопросы как по ним, так и по своим эпизодам. Получилась хорошая дискуссия, местами споры, но мы находили общий язык. Нам было что обсудить.