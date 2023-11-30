В «Оренбурге» подвели итоги встречи с руководством департамента судейства

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как прошла встреча с руководством департамента РФС.
Хорошо пообщались. Были (председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии РФС Павел) Каманцев и Мажич. Мы задавали вопросы, обменивались мнением по тем или иным моментам. Не всегда сходились, но в целом перспективно посидели. Они показывали моменты, примеры, мы задавали вопросы как по ним, так и по своим эпизодам. Получилась хорошая дискуссия, местами споры, но мы находили общий язык. Нам было что обсудить.
Ни Мажич, ни Каманцев матчи не обслуживают. Есть определённые моменты, которые действительно стали лучше. В частности, уровень борьбы повысился в разы, меньше времени на VAR стало уходить. Но вопросы к судьям были, есть и будут, я так думаю. Надо их и дальше поднимать: увидеть проблему — это ещё далеко не всё, нужно какое‑то решение. Это долгий процесс, сразу ничего не бывает.