Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Оренбурге» подвели итоги встречи с руководством департамента судейства

сегодня, 13:58

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как прошла встреча с руководством департамента РФС.

Хорошо пообщались. Были (председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии РФС Павел) Каманцев и Мажич. Мы задавали вопросы, обменивались мнением по тем или иным моментам. Не всегда сходились, но в целом перспективно посидели. Они показывали моменты, примеры, мы задавали вопросы как по ним, так и по своим эпизодам. Получилась хорошая дискуссия, местами споры, но мы находили общий язык. Нам было что обсудить.

Ни Мажич, ни Каманцев матчи не обслуживают. Есть определённые моменты, которые действительно стали лучше. В частности, уровень борьбы повысился в разы, меньше времени на VAR стало уходить. Но вопросы к судьям были, есть и будут, я так думаю. Надо их и дальше поднимать: увидеть проблему — это ещё далеко не всё, нужно какое‑то решение. Это долгий процесс, сразу ничего не бывает.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сегодня бригада Карасёва будет работать на матче Саудовской Премьер-Лиги
Сегодня, 14:11
В «Оренбурге» рассказали о встрече с представителями судейского корпуса РФС
Сегодня, 13:47
Слухи«Краснодар» попросил ЭСК изучить неназначенный пенальти в игре с «Уралом»
28 ноября
СлухиБригада Карасёва рассудит матч саудовской лиги «Аль-Фейха» — «Дхамк»
27 ноября
ОфициальноНазначены арбитры на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
27 ноября
Сергей Карасёв не подтвердил своё назначение на матч в Саудовской Аравии
27 ноября
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:08
Беседы, встречи - всегда идут на пользу его Величество ФУТБОЛ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 