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Назначены арбитры на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

сегодня, 13:09

Назначены арбитры и инспекторы на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

28 ноября (вторник)

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

29 ноября (среда)

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.

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Все комментарии
a-league
a-league ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 14:43, ред.
Две последние игры Спартак - Ростов туда же ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 14:40, ред.
Добавлю: Левников судил с 2015 года с участием ЦСКА 27 игр. Итог: 16 побед; 8 ничьих; 3 поражения. Два из которых от Динамо и один от Рубина.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:20
    Аксинья
    Аксинья ответ a-league (раскрыть)
    сегодня в 14:05
    Да нет только на дни Турбиных, которые в Ростове постоянно))
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 13:59
    Надо как то передать Сергею Чебану, что у нас снегопады продолжаются - пусть пару красных мячей захватит...)
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:36
    суд строгий, суд справедливый ...
    a-league
    a-league
    сегодня в 13:30
    Создаётся впечатление, что Ростову Левникова пожизненно присудили
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 13:13
    Если бы не Вера Опейкина и смотреть не на кого))
    Гость
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