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Фанаты «Легии» перед игрой с «Астон Виллой» устроили беспорядки

сегодня, 08:58
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«Астон Вилла» переиграла «Легию» в матче Лиги Конференций (2:1), но за пределами поля тоже произошло немало событий.

Вопрос распределения билетов на эту игру вызвал разногласия. Польский клуб сообщил, что «львы» не захотели выделить установленное УЕФА количество пропусков на матч, а именно 2100, что составляет 5% от вместимости стадиона. Стороны провели переговоры и сошлись на показателе в 1700, столько же билетов было доступно для англичан в Польше. «Армейцы» настаивают на том, что эта договоренность была утверждена УЕФА 21 сентября.

«Легия» 2 ноября получила уведомление о том, что количество билетов было пересмотрено, речь шла о 890 пропусках. Польский клуб просил «Астон Виллу» придерживаться оговоренных ранее условий, и даже прислал представителей на матч, чтобы провести переговоры, но это не помогло.

«Львы» тоже опубликовали заявление, в котором объяснили сокращение гостевой квоты билетов до 1002 консультацией с органами безопасности. Причиной стала драка, которая ранее произошла в Нидерландах. Английский клуб заявил, что предлагал «Легии» сотрудничество в сфере безопасности, но не получил ответа.

Сообщается, что перед этим поединком фанаты «Легии» направились к стадиону, но их остановила полиция. Болельщики запустили сигнальную ракету в представителей правоохранительных органов, начался конфликт. Трое полицейских получили ранения.

Отмечается, что некоторым фанатам «армейцев» удалось прорваться на арену во время первого тайма, но «Астон Вилла» заявила, что официально на эту игру не допустили ни одного поклонника гостевого коллектива.

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Перевод с dailymail.co.uk
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нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:20
куда катится европа
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