Болельщик вместе со стюардом сбили с ног вратаря «Рубина»

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сегодня, 19:36

На последних минутах матча 16-го тура РПЛ между «Рубином» и «Факелом» на поле выбежал болельщик.

Пока мужчину преследовал стюард, он побежал в сторону вратаря хозяев , который стоял спиной к бегущему болельщику. Стюард настиг фаната в тот момент, когда до голкипера оставалось пару метров, повалил его на газон, и они вместе по инерции сбили футболиста с ног. Стюард вместе с подоспевшим напарником вывел болельщика за пределы поля, Дюпин поднялся на ноги, а через несколько секунд прозвучал свисток об окончании встречи.