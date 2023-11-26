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Болельщик вместе со стюардом сбили с ног вратаря «Рубина»

сегодня, 19:36
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

На последних минутах матча 16-го тура РПЛ между «Рубином» и «Факелом» на поле выбежал болельщик.

Пока мужчину преследовал стюард, он побежал в сторону вратаря хозяев Юрия Дюпина, который стоял спиной к бегущему болельщику. Стюард настиг фаната в тот момент, когда до голкипера оставалось пару метров, повалил его на газон, и они вместе по инерции сбили футболиста с ног. Стюард вместе с подоспевшим напарником вывел болельщика за пределы поля, Дюпин поднялся на ноги, а через несколько секунд прозвучал свисток об окончании встречи.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 21:14
У болельщика был спец пропуск ФанАйди?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:52
Получилось , что вроде мини страйка...)
Мaлик
Мaлик
сегодня в 19:49
Не доработали стюарты. Нужно быть внимательнее к болельщикам
Гость
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