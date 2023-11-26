В РПЛ рассказали об инциденте с дракой на матче «Балтики» и «Спартака»

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги прокомментировали инцидент с дракой на матче 16-го тура «Балтика» — «Спартак» (0:2).

Ранее в Telegram-канале «Успей поймать» появилась видеозапись, на которой, предположительно, болельщики москвичей и калининградцев устроили потасовку.

Конфликт между болельщиками начался ещё на трибуне. Сотрудники КРС сработали оперативно и в рамках регламента. Они сообщили в координационный штаб, вызвали сотрудников полиции. Ситуацию удалось быстро разрешить и не привести к более печальным последствиям. Зачинщик драки был задержан и выведен со стадиона. Вероятно, он понесет административное наказание. О последствиях и санкциях лучше уточнять в органах внутренних дел, ведущих данное дело.