В РПЛ рассказали об инциденте с дракой на матче «Балтики» и «Спартака»

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги прокомментировали инцидент с дракой на матче 16-го тура «Балтика» — «Спартак» (0:2).
Ранее в Telegram-канале «Успей поймать» появилась видеозапись, на которой, предположительно, болельщики москвичей и калининградцев устроили потасовку.
Конфликт между болельщиками начался ещё на трибуне. Сотрудники КРС сработали оперативно и в рамках регламента. Они сообщили в координационный штаб, вызвали сотрудников полиции. Ситуацию удалось быстро разрешить и не привести к более печальным последствиям. Зачинщик драки был задержан и выведен со стадиона. Вероятно, он понесет административное наказание. О последствиях и санкциях лучше уточнять в органах внутренних дел, ведущих данное дело.
https://youtu.be/dQW8UI1MvdQ?feature=shared
Тишина и порядок...
Ни людоедства ни увечий....
Тихо мирно воздух кулаками помяли...повалялись на плитке в тёплом помещении...не то что раньше...
Да здравствует Fan ID!!!!
Тишина и порядок...
Ни людоедства ни увечий....
Тихо мирно воздух кулаками помяли...повалялись на плитке в тёплом помещении...не то что раньше...
Да здравствует Fan ID!!!!