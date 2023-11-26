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В РПЛ рассказали об инциденте с дракой на матче «Балтики» и «Спартака»

сегодня, 21:13
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги прокомментировали инцидент с дракой на матче 16-го тура «Балтика» — «Спартак» (0:2).

Ранее в Telegram-канале «Успей поймать» появилась видеозапись, на которой, предположительно, болельщики москвичей и калининградцев устроили потасовку.

Конфликт между болельщиками начался ещё на трибуне. Сотрудники КРС сработали оперативно и в рамках регламента. Они сообщили в координационный штаб, вызвали сотрудников полиции. Ситуацию удалось быстро разрешить и не привести к более печальным последствиям. Зачинщик драки был задержан и выведен со стадиона. Вероятно, он понесет административное наказание. О последствиях и санкциях лучше уточнять в органах внутренних дел, ведущих данное дело.

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23 ноября
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 23:28
Обращение к депутатам и правительству : получайте свой любимый FAN ID !!!!!!
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 23:13
Сотрудники чего? КРС - это же крупный рогатый скот.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:46
Всегда, когда вижу Л.Быкова, сразу вспоминаю его фильм "Максим Перепелица" и его гениальную фразу: "Ты- малый не дурак. Но и дурак немалый".
Izmar
Izmar
сегодня в 21:43
Потасовка напомнила драку из фильма "Зита и Гита". Хотя свиней везде не любят.
mn6w3ece7hsq
mn6w3ece7hsq
сегодня в 21:42
56ы ... ля. В дуркаину езжайте, товарищи...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:37
ОДНОЗНАЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И все они- Величайшие Актеры Советского кино!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:36
Гениальные актеры заставят смеятся даже в грустном фильме про в*йну...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:33
Маэстро, еще не включив Ваше видео- уже смеялся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, что значит- настоящее ИСКУССТВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:30
В японском парламенте?)...

Capral
Capral
сегодня в 21:24
Ничего страшного, в японском парламенте тоже часто дерутся- но уровень жизни высокий.
ABir
ABir
сегодня в 21:24
Проверить у всех паспорта болельщиков ФанАйди и лишить на год посещение матчей
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:23, ред.
Fan ID в действии....
Тишина и порядок...
Ни людоедства ни увечий....
Тихо мирно воздух кулаками помяли...повалялись на плитке в тёплом помещении...не то что раньше...
Да здравствует Fan ID!!!!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 21:23
Что не поделили то? Позорище!! Пришли в выходной день посмотреть игру - ну так и смотрите, чего кулаками махать? В кино еще придите и там драку устройте. Варвары а не люди.
Гость
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