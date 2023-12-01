У «Локомотива» не хватает денег на трансфер Веры

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сегодня, 09:35

У «Локомотива» не хватает финансов, чтобы полностью оплатить трансфер полузащитника «Оренбурга» . Сумма сделки оценивается в 300 миллионов рублей. Зимой «железнодорожники» заплатят 150 миллионов рублей и летом 150 миллионов рублей. С оплатой летнего транша у «Локомотива» могут возникнуть проблемы. Руководство поставило перед спортивным блоком задачу оплатить вторую часть сделки по переходу Веры за счёт продажи игроков.

Стоит отметить, что нападающему «красно-зелёных» Тимуру Сулейманову, который арендован у «Пари НН», осталось одно голевое действие до опции обязательного выкупа за 60 миллионов рублей. Но нижегородцы заинтересованы в приобретении полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, который не сработался с наставником московского клуба Михаилом Галактионовым. Суммы потенциальной сделки оценивается в 60 миллионов рублей. В итоге клубы могут обменяться игроками. Сулейманов останется в «Локомотиве», а Марадишвили перейдёт в «Пари НН». Это позволит «красно-зелёным» сэкономить 60 миллионов рублей трансферного бюджета.