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У «Локомотива» не хватает денег на трансфер Веры

сегодня, 09:35

У «Локомотива» не хватает финансов, чтобы полностью оплатить трансфер полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры. Сумма сделки оценивается в 300 миллионов рублей. Зимой «железнодорожники» заплатят 150 миллионов рублей и летом 150 миллионов рублей. С оплатой летнего транша у «Локомотива» могут возникнуть проблемы. Руководство поставило перед спортивным блоком задачу оплатить вторую часть сделки по переходу Веры за счёт продажи игроков.

Стоит отметить, что нападающему «красно-зелёных» Тимуру Сулейманову, который арендован у «Пари НН», осталось одно голевое действие до опции обязательного выкупа за 60 миллионов рублей. Но нижегородцы заинтересованы в приобретении полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, который не сработался с наставником московского клуба Михаилом Галактионовым. Суммы потенциальной сделки оценивается в 60 миллионов рублей. В итоге клубы могут обменяться игроками. Сулейманов останется в «Локомотиве», а Марадишвили перейдёт в «Пари НН». Это позволит «красно-зелёным» сэкономить 60 миллионов рублей трансферного бюджета.

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Все комментарии
Shupshup
Shupshup
сегодня в 11:11
Локомотиву не хватает денег на веру.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:43
Выручит ипотека однако
sova147
sova147
сегодня в 09:37
Надо найти Вера всегда нужна ждя победы
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