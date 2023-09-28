«В чём смысл?» Изидор удивился, что «Локомотив» отпустил его в «Зенит»

Нападающий Вильсон Изидор рассказал о своём переходе из «Локомотива» в «Зенит».
Два или три дня я был во Франции, после чего мой агент сказал, что существует вариант с «Зенитом», потому что петербуржцы хотят пригласить меня. Я ответил, что мне очень интересно их предложение, а вслед за этим «Локо» принял его. И я тогда немного удивился – ведь «Локо» отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чем смысл ему делать это? Но лично я был очень рад такому развитию событий, потому что прекрасно знал, какой великий это клуб, и понимал, что любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за «Зенит». Для меня это был счастливый момент.
Договорились моментально! Как только я узнал, что «Зенит» интересуется мной, я не думал и пары минут, сразу сказал агенту: «Погнали, надо соглашаться!» Как я уже сказал, меня удивило то, что «Локо» так быстро решил отпустить меня в «Зенит», но внутри я чувствовал большую радость по этому поводу.
Ему не святило играть в Европе и в Марселе в частности в ближайшие 4 года.
У него по сути было лишь два выхода, это слёзно просить прощения у Локо или молить опять же Локо чтобы его продали.
Локо вопреки мнениям многих кто не владеет информацией и живёт слухами, твёрдо владел ситуацией и решал именно Локо, а не Изидор, агент, Марсель или кто-либо ещё.
И тут появилось выгодное предложение от Зенита и отказаться от него было нельзя, а иначе зачем нужен игрок, который был бы изгоем в команде 4 года? Но Локо выиграл по всем статьям, аренда с обязательным выкупом это подарок откуда-то свыше.
Так что можно сказать огромное спасибо Зениту, что выкупил изгоя.
Да теперь и Изидору можно сказать спасибо за победу Локо в Питере!!!
Именно из-за его действий Локо сравнял счёт и впоследствии добился победы.
Неужели Изидор думал, что его бегство в Марсель останется безнаказанным?
Если да, то такого человека можно с уверенностью назвать тупым, очень тупым!!!
Ему не святило играть в Европе и в Марселе в частности в ближайшие 4 года.
У него по сути было лишь два выхода, это слёзно просить прощения у Локо или молить опять же Локо чтобы его продали.
Локо вопреки мнениям многих кто не владеет информацией и живёт слухами, твёрдо владел ситуацией и решал именно Локо, а не Изидор, агент, Марсель или кто-либо ещё.
И тут появилось выгодное предложение от Зенита и отказаться от него было нельзя, а иначе зачем нужен игрок, который был бы изгоем в команде 4 года? Но Локо выиграл по всем статьям, аренда с обязательным выкупом это подарок откуда-то свыше.
Так что можно сказать огромное спасибо Зениту, что выкупил изгоя.
Да теперь и Изидору можно сказать спасибо за победу Локо в Питере!!!
Именно из-за его действий Локо сравнял счёт и впоследствии добился победы.
Неужели Изидор думал, что его бегство в Марсель останется безнаказанным?
Если да, то такого человека можно с уверенностью назвать тупым, очень тупым!!!