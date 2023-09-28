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«В чём смысл?» Изидор удивился, что «Локомотив» отпустил его в «Зенит»

вчера, 08:19

Нападающий Вильсон Изидор рассказал о своём переходе из «Локомотива» в «Зенит».

Два или три дня я был во Франции, после чего мой агент сказал, что существует вариант с «Зенитом», потому что петербуржцы хотят пригласить меня. Я ответил, что мне очень интересно их предложение, а вслед за этим «Локо» принял его. И я тогда немного удивился – ведь «Локо» отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чем смысл ему делать это? Но лично я был очень рад такому развитию событий, потому что прекрасно знал, какой великий это клуб, и понимал, что любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за «Зенит». Для меня это был счастливый момент.

Договорились моментально! Как только я узнал, что «Зенит» интересуется мной, я не думал и пары минут, сразу сказал агенту: «Погнали, надо соглашаться!» Как я уже сказал, меня удивило то, что «Локо» так быстро решил отпустить меня в «Зенит», но внутри я чувствовал большую радость по этому поводу.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:54, ред.
Изидор реально тупой или прикидывается?

Ему не святило играть в Европе и в Марселе в частности в ближайшие 4 года.

У него по сути было лишь два выхода, это слёзно просить прощения у Локо или молить опять же Локо чтобы его продали.

Локо вопреки мнениям многих кто не владеет информацией и живёт слухами, твёрдо владел ситуацией и решал именно Локо, а не Изидор, агент, Марсель или кто-либо ещё.

И тут появилось выгодное предложение от Зенита и отказаться от него было нельзя, а иначе зачем нужен игрок, который был бы изгоем в команде 4 года? Но Локо выиграл по всем статьям, аренда с обязательным выкупом это подарок откуда-то свыше.

Так что можно сказать огромное спасибо Зениту, что выкупил изгоя.

Да теперь и Изидору можно сказать спасибо за победу Локо в Питере!!!
Именно из-за его действий Локо сравнял счёт и впоследствии добился победы.

Неужели Изидор думал, что его бегство в Марсель останется безнаказанным?

Если да, то такого человека можно с уверенностью назвать тупым, очень тупым!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:41
Переведите Изидору фразу "С паршивой овцы хоть шерсти клок".
112910415
112910415
вчера в 11:42
так мечтали расстаться, что не до нюансов !
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:27
Остановки перепутали и рванули стоп-кран...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:25
Просто нажали кнопку сливного бачка унитаза.
протон
протон
вчера в 10:19
Локо просто испугался что изя свалит в Европу без предупреждения (вроде в Марселе медосмотр уже даже прошёл) и Локо не копейки с него не поимеет (в рпл случаи такие уже были), а тут "сороки" налетели, предложили какие не какие денюги, вот и отдали!
lotsman
lotsman
вчера в 10:02
В чём смысл? В том, что Локо отказался, а Зенит предложил. А почему Локо отказался, они сами не поняли.
d6kyx73uds2k
d6kyx73uds2k
вчера в 09:36
Пускай теперь в Зените с ним мучаются
Misha78
Misha78 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 09:34
Ну Алип так то уже много матчей в основе ввходит, вместо Ренана.
Garrincha58
Garrincha58 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:30
Вирус!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:29
в Зените вообще пол состава не понятно зачем сидят Ренан Коваленко Васильев Алип Родригао Чистяков Ерохин Сутормин Денис Адамов Ду Кейрос теперь ещё и Изя дор который
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:25
Локомотив просто избавился от балласта, как ЦСКА от Карраскаля и Медины, а Зенит часто подбирает хлам а тут ещё никого не подписали а так жаждали и анонсировали тут некоторые супер-гупер трансфер липовые менеджеры
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:25
Честно сказал как есть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 08:39
На брачную ночь с Зенитом устоять никто не может, это не европейский чемпионат, где вся **па в пене будет.
Да же Изидор?!). Наследник Малкома.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:28
В открытую говорит, что ему плевать на Локо
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:23
Локо запустило шпиона в стан Зенита!!!
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