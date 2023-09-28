«Ламия» объявила о подписании контракта с Дзагоевым .

Полузащитник Алан Дзагоев стал игроком «Ламии». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Греции.
Россиянин перешёл в команду на правах свободного агента.
Полузащитник Алан Дзагоев стал игроком «Ламии». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Греции.
Россиянин перешёл в команду на правах свободного агента.
Думаю что для клуба Ламия, приход Дзагоева будет на пользу . Тем более в Ламии играет его партнёр по ЦСКА Зоран Тошич , скоромы они когда-то в ЦСКА делали результаты . Думаю и для Ламии этот дуэт принесёт много положительных эмоций и результатов. Не взирая на то что Ламия является одной из самых возрастных команд, но с приходом Алана игра должна изменится в лучшую сторону. В любом случае Алан очень грамотный и полезный игрок как на поле так и в раздевалке и в тренировочном процессе . Пожелаю ему только Удачи !
Думаю что для клуба Ламия, приход Дзагоева будет на пользу . Тем более в Ламии играет его партнёр по ЦСКА Зоран Тошич , скоромы они когда-то в ЦСКА делали результаты . Думаю и для Ламии этот дуэт принесёт много положительных эмоций и результатов. Не взирая на то что Ламия является одной из самых возрастных команд, но с приходом Алана игра должна изменится в лучшую сторону. В любом случае Алан очень грамотный и полезный игрок как на поле так и в раздевалке и в тренировочном процессе . Пожелаю ему только Удачи !