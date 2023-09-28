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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыГреция. Суперлига 2023/2024

«Ламия» объявила о подписании контракта с Дзагоевым

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Ironigor
Ironigor ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:45
А как связать хрустальность с его национальной пренадлежностью ???
makkie
makkie ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:08
Нет.
Речь о хрустальности Дзагоева, не более.
DAD81
DAD81
сегодня в 09:28
Здоровья Алану и хорошей игры!
112910415
112910415
сегодня в 09:24
если нагрузки будут лёгонькие, всё будет радостно, красиво и полезно
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:31
Еще поиграет и покажет себя,хороший полузащитник.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 08:23
Один из талантливых футболистов своего поколения.И не только в России.Жаль,что травмы не дали ему полностью раскрыться
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:23, ред.
Талантливый футболист , но вот со здоровьем у него не лады . А так удачи Алану и поиграть на исходе своей футбольной карьеры в свое удовольствие
Женёк Н.
Женёк Н.
сегодня в 05:59
В лазарете Ламии плюс один...
ABir
ABir
вчера в 23:11
В Греции все есть, там тепло и хорошо. И футбол там тоже есть.
Ironigor
Ironigor ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
А в чём прикол, что вы написали что он именно осетинский клиент ??? В этом есть какая-то особенность ???
makkie
makkie
вчера в 23:01
Медперсоналу в Греции приготовиться - к вам едет осетинский клиент
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:51
Дзага ламинированный...
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 22:19
Вот и уехал в Европу, как ожидали в начале 10-х
zba9rgj2t7k4
zba9rgj2t7k4
вчера в 21:59
А на сколько контракт то?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:43
Здоровья и удачи Алану в новом клубе.
lotsman
lotsman
вчера в 21:28
Хороший вариант для завершения игровой деятельности Алана. Какое то время ещё поиграет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:12
«Ламия» объявила о подписании контракта с Дзагоевым .
Думаю что для клуба Ламия, приход Дзагоева будет на пользу . Тем более в Ламии играет его партнёр по ЦСКА Зоран Тошич , скоромы они когда-то в ЦСКА делали результаты . Думаю и для Ламии этот дуэт принесёт много положительных эмоций и результатов. Не взирая на то что Ламия является одной из самых возрастных команд, но с приходом Алана игра должна изменится в лучшую сторону. В любом случае Алан очень грамотный и полезный игрок как на поле так и в раздевалке и в тренировочном процессе . Пожелаю ему только Удачи !
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:58
В деревенской команде Алан ещё не играл...
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