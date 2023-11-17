Карраскаль рассказал о причинах перехода из ЦСКА в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» высказался на тему ухода из ЦСКА .

У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию. Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом.