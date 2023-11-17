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Карраскаль рассказал о причинах перехода из ЦСКА в «Динамо»

вчера, 09:45

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался на тему ухода из ЦСКА.

У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию. Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом.

Я смотрю матчи ЦСКА, у меня там много друзей — Мойсес, Чалов, Дивеев. Я поддерживаю дружеские отношения с физиотерапевтом, с некоторыми сотрудниками клуба, с массажистом, с переводчиком. Мы в хороших отношениях со спортивным директором — никаких проблем! Они понимали, что я недоволен своим положением в команде и что в сложившейся ситуации мне лучше было уйти. Я хотел сменить обстановку и принял такое решение.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:13
Как показывает время- со стороны "некоторых людей в клубе" было принято правильное решение.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:45
Вижу громадный потенциал этого футболиста, который он по непонятной для меня причине не использует.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 13:13
Понятно что терки с ГТ , ну посмотрим как получится изменить ситуацию пока так средне идем , где то очков не добираем, как в Воронеже …
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:10
В нормальных и серьезных командах между игроками и тренерами не бывает и не должно быть дружеских отношений. А удалять балласт из команды надо всегда и во время.
112910415
112910415
вчера в 12:50
всюду подводные течения )
альсато
альсато
вчера в 12:33
" я не играл по личным причинам"-это и есть главное перехода)))
Capral
Capral
вчера в 11:17, ред.
Обидно будет, если Карраскаль не заиграет в Динамо... Думаю, надо давать ему больше игрового времени. Игрок он очень качественный, обязан играть!!!
adekvat
adekvat
вчера в 10:13
Ни одного тренера не назвал когда перечислял с кем в дружеских отношениях.
drug01
drug01
вчера в 10:03
Это твоё личное дело, играй хорошо чтобы тебя уважали....
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