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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В контракте Тюкавина есть отступные только для иностранных клубов

сегодня, 17:54

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об отступных в новом контракте нападающего Константина Тюкавина с московским клубом.

Мы начали переговоры летом, была серия встреч и предложений. Сразу поняли, что есть намерение договориться.

Отступные? Для иностранных клубов есть, для российских — нет.

Если Тюкавин ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром в РПЛ, что мы также рассмотрели в контракте, условия перехода в Европу не будут проблемой ни для нас, ни для Кости.

У Тюкавина достаточно лидерских качеств и потенциала, чтобы стать капитаном «Динамо» на постоянной основе.

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lotsman
lotsman
сегодня в 17:57
Всё таки окошко для приглашений из Европы оставил.))
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