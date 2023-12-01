В контракте Тюкавина есть отступные только для иностранных клубов

Генеральный директор «Динамо» рассказал об отступных в новом контракте нападающего с московским клубом.

Мы начали переговоры летом, была серия встреч и предложений. Сразу поняли, что есть намерение договориться.

Отступные? Для иностранных клубов есть, для российских — нет.

Если Тюкавин ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром в РПЛ , что мы также рассмотрели в контракте, условия перехода в Европу не будут проблемой ни для нас, ни для Кости.

У Тюкавина достаточно лидерских качеств и потенциала, чтобы стать капитаном «Динамо» на постоянной основе.