Тюкавин продлил контракт с «Динамо»

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сегодня, 16:52

Нападающий «Динамо» и сборной России подписал новый контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года.

21-летний футболист является воспитанником столичного клуба. За «Динамо» он провёл 112 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 21 голевую передачу.