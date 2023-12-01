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Тюкавин продлил контракт с «Динамо»

сегодня, 16:52

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин подписал новый контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года.

21-летний футболист является воспитанником столичного клуба. За «Динамо» он провёл 112 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 21 голевую передачу.

Тюкавин продлил контракт с «Динамо»

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 18:25
- Ну а чего тут обсуждать? Мужик сказал - мужик сделал! Флаг ему в руки. Может потом и пожалеет, а может и нет! Удачи ему в новом сезоне, поменьше травм и побольше голов...
3jn46h75umvj
3jn46h75umvj
сегодня в 17:59
Хорошо, что бомжам не продался
adekvat
adekvat
сегодня в 17:40, ред.
Во поперло РФС рулит. Карасев в имиратах судит, Тюкавин контракт продлил, Урка промес тоже, сботная хрен с кем сыграет. РАБОТАЕМ?
Capral
Capral
сегодня в 17:38
С самого начала было ясно, что никуда он не уйдет. Хоть из Европы якобы каждый день предложения приходили и Зенит ночей не спал- видел его у себя, но в итоге, вся эта шумиха закончилась ожидаемым результатом. Для пиарщиков и прочих хочу сказать, что сейчас, ДИНАМО удачно играет не благодаря одному Тюкавину, а исключительно в силу того, что полузащита команды, сейчас самая мощная в ПЛ. Именно полузащита ДИНАМО создает необходимую остроту в атаке, снабжает мячами того же Тюкавина, который, фактически не отходит назад в поисках мяча... Чавес, Карраскаль и Битело- вот эти люди и определяют сейчас лицо команды, а как известно, кто владеет центром- тот владеет инициативой.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:35
Костян продолжай радовать своей игрой!!! Динамо , твой Клуб!!! .... удачи и красивых голов!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:34
Чисто игрок РФПЛ и Динамо, правильно что подписал новый контракт.
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:31
Это заслуга его жены)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 17:24
Обалдеть...а так молодо выглядит...
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:21
Доброго Здоровья Jeck!
Тюкавин в Динамо с ноября 2020 года.
112910415
112910415
сегодня в 17:20
ура !
вот и перестанут посланцы европейских клубов беспокоить агента !
баск
баск
сегодня в 17:20
Кто бы мог подумать, ага)))

Шумная возня вокруг якобы предстоящего ухода Тюкавина из Динамо с самого начала выглядела неестественно и представляла собой не более, чем саморекламные игры Сафонова, Аршавина и жёлтых СМИ.
Лишённую конечного смысла активность проявляли и некоторые левые лица..

Разумеется, переходы игроков в наше время- обыденное явление. Но Тюкавин это особый случай, исключение из привычной практики. Костя- хороший нап,
к тому же динамовская кровиночка, в клубе с 5 лет.
В России хотел и хочет играть только за Динамо, в Европу не рвётся.

Горячо любим клубным руководством, персоналом, командой, болельщиками.
Расстаться с ним без экстраординарных на то причин было бы откровенным
извращением, преступлением против самой жизни.)

Примерно, как ни с того ни с сего спровадить на сторону любимого ребёнка
из благополучной и дружной семьи.)
Никто даже во сне не решился бы на такое, да и не надо это никому.

Не было ни малейших сомнений в том, что переговоры о новом контракте
завершатся успешно и Костя продолжит выступать за Динамо.
И да- в его новом контракте, как и в предыдущем, опция выкупа игрока
для клубов РПЛ будет недоступна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:14, ред.
112 матчей....
Он с 14-ти лет в первой команде??
Малком за 4 сезона 84 матча провел...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:05
Правильно решил Тюкавин.
Как говорится: "Лучше синица в руках,
чем журавль в небе".
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