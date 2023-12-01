Тюкавин продлил контракт с «Динамо»

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин подписал новый контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года.
21-летний футболист является воспитанником столичного клуба. За «Динамо» он провёл 112 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 21 голевую передачу.
Шумная возня вокруг якобы предстоящего ухода Тюкавина из Динамо с самого начала выглядела неестественно и представляла собой не более, чем саморекламные игры Сафонова, Аршавина и жёлтых СМИ.
Лишённую конечного смысла активность проявляли и некоторые левые лица..
Разумеется, переходы игроков в наше время- обыденное явление. Но Тюкавин это особый случай, исключение из привычной практики. Костя- хороший нап,
к тому же динамовская кровиночка, в клубе с 5 лет.
В России хотел и хочет играть только за Динамо, в Европу не рвётся.
Горячо любим клубным руководством, персоналом, командой, болельщиками.
Расстаться с ним без экстраординарных на то причин было бы откровенным
извращением, преступлением против самой жизни.)
Примерно, как ни с того ни с сего спровадить на сторону любимого ребёнка
из благополучной и дружной семьи.)
Никто даже во сне не решился бы на такое, да и не надо это никому.
Не было ни малейших сомнений в том, что переговоры о новом контракте
завершатся успешно и Костя продолжит выступать за Динамо.
И да- в его новом контракте, как и в предыдущем, опция выкупа игрока
для клубов РПЛ будет недоступна.
Шумная возня вокруг якобы предстоящего ухода Тюкавина из Динамо с самого начала выглядела неестественно и представляла собой не более, чем саморекламные игры Сафонова, Аршавина и жёлтых СМИ.
Лишённую конечного смысла активность проявляли и некоторые левые лица..
Разумеется, переходы игроков в наше время- обыденное явление. Но Тюкавин это особый случай, исключение из привычной практики. Костя- хороший нап,
к тому же динамовская кровиночка, в клубе с 5 лет.
В России хотел и хочет играть только за Динамо, в Европу не рвётся.
Горячо любим клубным руководством, персоналом, командой, болельщиками.
Расстаться с ним без экстраординарных на то причин было бы откровенным
извращением, преступлением против самой жизни.)
Примерно, как ни с того ни с сего спровадить на сторону любимого ребёнка
из благополучной и дружной семьи.)
Никто даже во сне не решился бы на такое, да и не надо это никому.
Не было ни малейших сомнений в том, что переговоры о новом контракте
завершатся успешно и Костя продолжит выступать за Динамо.
И да- в его новом контракте, как и в предыдущем, опция выкупа игрока
для клубов РПЛ будет недоступна.