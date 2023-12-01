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Контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлён

сегодня, 14:09

Контракт полузащитника Квинси Промеса со «Спартаком» автоматически продлён до лета 2025 года, так как он провёл не менее 60% официальных матчей в этом сезоне. Зарплата игрока останется прежней — 3,5 миллиона евро в год. Плюс бонусы за достижение определённых целей.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 года по 2018 год. Зимой 2021 года он вернулся в московский клуб из «Аякса». В общей сложности на счету Промеса 233 игры за «красно-белых», в которых он забил 113 мячей и отдал 59 результативных передач. В текущем сезоне 31-летний голландец сыграл 19 матчей, отметился 7 голами и 8 ассистами.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:49
А должны были срок продлевать, а не контракт.
mrbug9qccxmc
mrbug9qccxmc
сегодня в 14:49
Нужный пока игрок,замены ему нет, пусть играет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:40
Тот же Клаудиньо, молодой и сверхдорогой, купленный не в безрыбные времена набрал 15 по системе гол+ пас против 23 у Куинси в этом году. Так что причины успешного продления на поверхности, а не под водой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:34
" На безрыбье и рак рыба ".
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:33, ред.
Без вопросов
Хорошая зарплата, которую можно и в рублях платить
Сп62
Сп62
сегодня в 14:14
Ветераны не стареют ни душой, ни телом.
Гость
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