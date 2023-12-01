Контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлён

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сегодня, 14:09

Контракт полузащитника со «Спартаком» автоматически продлён до лета 2025 года, так как он провёл не менее 60% официальных матчей в этом сезоне. Зарплата игрока останется прежней — 3,5 миллиона евро в год. Плюс бонусы за достижение определённых целей.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 года по 2018 год. Зимой 2021 года он вернулся в московский клуб из «Аякса». В общей сложности на счету Промеса 233 игры за «красно-белых», в которых он забил 113 мячей и отдал 59 результативных передач. В текущем сезоне 31-летний голландец сыграл 19 матчей, отметился 7 голами и 8 ассистами.