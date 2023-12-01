Тухель высказался об интересе «Реала» к Альфонсо Дэвису

Главный тренер «Баварии» прокомментировал слухи об интересе «Реала» к защитнику . Контракт канадца с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года.

Он наш игрок. И абсолютно ключевой игрок. Он знает, как сильно мы его ценим. Для меня продолжительность контракта футболиста ничего не меняет. Он играет регулярно и делает это на самом высоком уровне.

Я доверяю спортивному руководству. Он еще очень молодой игрок, мы часто об этом забываем. Ему есть куда совершенствоваться во всех отношениях.