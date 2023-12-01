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Тухель высказался об интересе «Реала» к Альфонсо Дэвису

сегодня, 22:11

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал слухи об интересе «Реала» к защитнику Альфонсо Дэвису. Контракт канадца с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года.

Он наш игрок. И абсолютно ключевой игрок. Он знает, как сильно мы его ценим. Для меня продолжительность контракта футболиста ничего не меняет. Он играет регулярно и делает это на самом высоком уровне.

Я доверяю спортивному руководству. Он еще очень молодой игрок, мы часто об этом забываем. Ему есть куда совершенствоваться во всех отношениях.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 23:08
Альфонсо хорош для поддержания атаки, т.к обладает отличгой скоростью, и по сути может в одиночку закрыть весь фланг! Но вот в оборонительном плане он играет куда хуже, хоть и является защитником!!! Что бы Реалу играть с флангами Дэвис/Карвахаль, нужно иметь в составе сильную пару центральных защитников, которые смогут страховать своих бегунков, ну или один опорник всё время будет должен отпускаться ближе к ЦЗ...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:37
Он ноль
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