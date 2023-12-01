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Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно

сегодня, 09:18

«Аталанта» зимой готова расстаться с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком. Клуб из Бергамо допускает возможность аренды, но только с обязательным выкупом. В данный момент в игроке заинтересовано «Торино» и ещё несколько клубов из Серии А, но конкретных предложений нет. Сообщается, что Миранчук рассматривает возможность возвращения в Россию.

28-летний полузащитник перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» летом 2020 года. Его контракт истекает летом 2025 года. На данный момент на счету Миранчука 3 матча в Лиге Европы и 4 в Серии А. Предыдущий сезон россиянин провёл в аренде в «Торино».

Ранее «Локомотив» сообщил о желании вернуть Миранчука.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 12:41
Домой , назад в Локо , в Серии А он слабак . Хохол Малиновский в разы лучше играл там но увы наши слабаки для европы , они лишь в РПЛ типа звезды епрст....
Верг
Верг
сегодня в 12:34
Следующее развитие событий в аренду отправляется в зеньку с правом выкупа, в итоге не устраивает даже зеньку и идет в локо доить дзюбу как бычка
lotsman
lotsman
сегодня в 11:22
Беда наших футбольных звёзд в том, что распиаренные здесь они решают, что могут покорять олимпы. А в Европе сталкиваются с тем, что там надо начинать с нуля и бороться за место под солнцем. А конкуренты там посильнее чем в РПЛ. Вот и тухнут распиаренные звёзды. Выдерживают те, кто действительно сильный и может бороться за место.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:07
Это его личное дело...
Пора делать выбор.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:23
Не дают ему нормально играть, значит надо искать себе клуб, как Саша Кокорин, где он будет звездой.
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:21
А так со всеми нашими трансферами в европу. Мне кажется, у наших сми задача пиарить такие трансферы. То же самое с Захаряном, слишком много шума было, то же самое со Сперцяном, вокруг которого слишком много шума. Вопрос лишь в том, готовы ли они бросить все и начинать с нуля, с борьбы за игровое время и конкуренции. Здесь у них конкуренция выиграна и место теплое насижено
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:20
Вечером на нас находит грусть порой...
Домой...домой...домой...пора домой...
112910415
112910415
сегодня в 10:01
тогда пора домой
ну, если правда
cska1948
cska1948
сегодня в 09:40, ред.
Помню как буквально из каждого утюга неслось, чтобы Алексей уезжал в Европу и не закапывал свой футбольный талант в землю играя в России. Короче, вытолкали парня с насиженного места, а жил бы Алексей своим умом, то играл бы в Локо и играл...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:29
В Торино нормально играл. Если Арис потянул бы его стоимость, то с Кокориным могли бы еще неплохо выглядеть.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:27
Где родился - там и пригодился, возвращайся домой в Локомотив.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:27, ред.
Пора возвращаться домой - в ЛОКО.
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