Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно

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сегодня, 09:18

«Аталанта» зимой готова расстаться с полузащитником сборной России . Клуб из Бергамо допускает возможность аренды, но только с обязательным выкупом. В данный момент в игроке заинтересовано «Торино» и ещё несколько клубов из Серии А, но конкретных предложений нет. Сообщается, что Миранчук рассматривает возможность возвращения в Россию.

28-летний полузащитник перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» летом 2020 года. Его контракт истекает летом 2025 года. На данный момент на счету Миранчука 3 матча в Лиге Европы и 4 в Серии А. Предыдущий сезон россиянин провёл в аренде в «Торино».

Ранее «Локомотив» сообщил о желании вернуть Миранчука.