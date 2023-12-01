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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» ведут переговоры о переходе Санчо

сегодня, 21:55

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с «Ювентусом» о переходе полузащитника Джейдона Санчо.

Также представители туринского клуба общаются с окружением англичанина. Они готовы рассмотреть пункт об аренде футболиста с правом выкупа.

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Roger Young
Roger Young
сегодня в 22:37
Это было бы отличным решением для всех сторон. Санчо может перезапустить карьеру и в следующем сезоне даже поиграть в ЛЧ, а МЮ избавится от токсичного актива.

Даже с учетом этой неприятной истории, Джейдон остается талантливым игроком и думаю у него еще есть порох в пороховницах. Ювентус, как раз команда его уровня
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