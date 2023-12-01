«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» ведут переговоры о переходе Санчо

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сегодня, 21:55

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с «Ювентусом» о переходе полузащитника .

Также представители туринского клуба общаются с окружением англичанина. Они готовы рассмотреть пункт об аренде футболиста с правом выкупа.