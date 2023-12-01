«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» ведут переговоры о переходе Санчо

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с «Ювентусом» о переходе полузащитника Джейдона Санчо.
Также представители туринского клуба общаются с окружением англичанина. Они готовы рассмотреть пункт об аренде футболиста с правом выкупа.
«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с «Ювентусом» о переходе полузащитника Джейдона Санчо.
Также представители туринского клуба общаются с окружением англичанина. Они готовы рассмотреть пункт об аренде футболиста с правом выкупа.
Даже с учетом этой неприятной истории, Джейдон остается талантливым игроком и думаю у него еще есть порох в пороховницах. Ювентус, как раз команда его уровня
Даже с учетом этой неприятной истории, Джейдон остается талантливым игроком и думаю у него еще есть порох в пороховницах. Ювентус, как раз команда его уровня