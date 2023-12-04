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В приобретении Сутормина заинтересованы четыре клуба РПЛ

сегодня, 16:38

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин зимой может покинуть Санкт-Петербург. В игроке заинтересованы четыре клуба РПЛ: ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

В текущем сезоне Сутормин провёл 12 матчей (430 минут игрового времени) и отдал 2 голевых передачи.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:42
Не понимаю зачем Сутормин нужен Динамо? Возможно что это фейк. В запасе Динамо сидят игроки сильнее чем Сутормин
Разве что для ротации нужно усиление именно на позицию крайнего атакующего игрока
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:38
Перед началом этого сезона Ростов хотел взять Сутормина в аренду. Но он отказался
Предпочёл лавку Зенита игровой практике которая наверняка была бы у него в Ростове. А сейчас он всё-таки одумался?
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 16:44, ред.
Странно почему только 4 клуба учитывая его стоимость его могут позволить и клубы ФНЛ 1 и ФНЛ 2
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