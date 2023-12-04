В приобретении Сутормина заинтересованы четыре клуба РПЛ

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сегодня, 16:38

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин зимой может покинуть Санкт-Петербург. В игроке заинтересованы четыре клуба РПЛ : ЦСКА , «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

В текущем сезоне Сутормин провёл 12 матчей (430 минут игрового времени) и отдал 2 голевых передачи.