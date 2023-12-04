Джикия может перейти в «Локомотив», а Ренан мечтает покинуть «Зенит». Футболисты РПЛ в поисках игровой практики

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сегодня, 15:42

Известные игроки не входят в планы тренеров.

Георгий Джикия («Спартак»)

Капитан «красно-белых» провёл в РПЛ лишь 436 минут, это меньше, чем у Виктора Мозеса. Джикия недоволен своим положением, в 30 лет нелогично сидеть на лавке в «Спартаке», если можно играть в основе другого клуба высшего российского дивизиона. У ЦСКА есть проблемы с кадрами в центре обороны, но вряд ли Георгий выберет «армейцев». А вот другой московский клуб ему роднее, ведь Джикия воспитанник школы «Локомотива». В центре защиты у Галактионова молодые Фассон, Морозов, Погостнов и Кузьмичёв. Количественно людей много, но Лантратов не откажется от появления опытного человека, который может страховать атаки по левому флангу. Трансфер реален, если Галактионов верит в Джикию, чего не делает Абаскаль.

Роберт Ренан («Зенит»)

Ещё один центральный защитник, только намного моложе. Хотя в «Зените» традиционно всё отрицают, так было с остальными сделками команды. Они и Эраковича не подписывали поначалу, а потом Страхинья оказался в основе команды. Алип выиграл конкуренцию у Ренана, Роберт недоволен местом на лавке в команде, где три центральных защитника. И если Чистякова в заявке «Зенита» держит зарплата, то бразильца с вызовами в первую сборную в РПЛ ничего не держит. Разве что проблемы с банковскими переводами. Не исключаем, что зимой петербуржцы придумают схему с арендой Ренана в Бразилию, чтобы потом его мог купить один из европейских клубов. Расставание – лучший вариант, Семак не смог подготовить молодого бразильца к игре в основе рядом с соотечественником Родригао.

Константин Марадишвили («Локомотив»)

Отдали ЦСКА семь миллионов евро за центрального хавбека, а теперь у него 157 минут на поле в РПЛ . Константин застрял на лавке. И хотя на его счету есть один спасительный гол после выхода на замену с «Крыльями Советов», тот мяч не поменял отношение тренера Галактионова к 23-летнему игроку и его позицию в кадровой иерархии «Локомотива». Если ветерана Жемалетдинова могут устраивать выходы на замену, ведь в Москве хорошая зарплата, то молодому хавбеку пора искать себе клуб с местом в основе. Марадишвили талантливый игрок, техничный и с характером, но потерял форму, что было заметно даже за пару минут против «Зенита», когда не мог пробежаться с мячом без потери.

Кевин Ленини («Краснодар»)

Ахметов точно недоволен своим положением в «Краснодаре» — у него 4 игры в основе и 10 выходов на замену, но Ильзат время от времени забивает мячи, а высокое место команды в таблице заставит его остаться зимой. Но вот хавбек из Кабо-Верде, хотя из-за травмы пропустил лишь две недели, явно не входит в планы Ивича. Зачем держать в заявке человека, который не делает опорную зону сильнее, если есть Черников? Атакующий потенциал у Ленини тоже скромный. Пусть «Краснодару» не помешают поиски центрального хавбека, который сильнее, чем юный Никита Кривцов – для борьбы за титул нужно иметь глубокую скамейку, Ленини в заявке вряд ли нужен. «Горожанам» зимой нужны точечные трансферы. И хотя состав не глубокий, если заменить Ленини на сильного легионера, то будет больше пользы.

Даниил Лесовой («Динамо»)

С весны и до конца трансферного периода говорили, что Лесовой может покинуть «Динамо». Это логично. Юного хавбека Кутицкого никто не отпустит, поскольку Александр это запасной вариант для опорной зоны на случай временной потери универсального Лаксальта. Опытный Паршивлюк нужен даже в роли третьего правого защитника в заявке после появления молодого Бессмертного. А Лесовой явно лишний. На флангах у «Динамо» могут сыграть Макаров, Гладышев, Нгамалё, Карраскаль, Грулёв и Битело. Нет смысла держать седьмого футболиста, когда в основе есть только два места, а в роли «десятки» может играть не только Битело, но также Смолов, что отправляет бразильца на левый фланг. Лесовой техничный игрок, но не пришёл в себя после разрыва «крестов». Нужен новый вызов и старт в более скромном клубе.

Константин Кучаев ( ЦСКА )

Слишком сильный игрок для редких появлений в основе. Хотя для Кучаева ЦСКА это родной клуб, то есть существует привязанность и действует сила привычки, тренер Федотов чётко показал, что думает о перспективах Константина. Кучаев появился на поле в основе в РПЛ всего четыре раза. Хавбека использовали в центре поля, хотя ему явно удобнее играть ближе к атаке. В двадцать пять лет не стоит привыкать к месту на скамейке, ведь это важный возраст – нужно играть постоянно и развиваться. Кучаев в прошлом сезоне похвастался голевым чутьём, принял участие в шести голевых атаках, но теперь это не джокер. Травма выбила на месяц. Федотов не видит Кучаева в основе ЦСКА , это очевидно.

Виктор Мозес («Спартак»)