Алаев отреагировал на эмоциональные срывы Галактионова и Карпина

Президент Российской Премьер-Лиги прокомментировал высказывания главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Если возвращаться к предыдущим случаям, в том числе и с Галактионовым, конечно, это нас не красит. Такие инциденты точно не делают лигу лучше. Но в то же время я не то, что хочу оправдывать тренеров, но я понимаю их состояние. Сложный этап сезона, завершающийся. Позади длинный путь. Эмоции на пределе. Все мы люди. Где-то срываются, где-то не контролируют эмоции. Надеюсь, что уже сезон завершим, а таких случаев больше не будет, КДК , кого сочтёт нужным, накажет. А в перерыве, думаю, все наберутся сил, вернутся, и таких эпизодов будет меньше.