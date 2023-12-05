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Алаев отреагировал на эмоциональные срывы Галактионова и Карпина

сегодня, 13:51

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал высказывания главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Если возвращаться к предыдущим случаям, в том числе и с Галактионовым, конечно, это нас не красит. Такие инциденты точно не делают лигу лучше. Но в то же время я не то, что хочу оправдывать тренеров, но я понимаю их состояние. Сложный этап сезона, завершающийся. Позади длинный путь. Эмоции на пределе. Все мы люди. Где-то срываются, где-то не контролируют эмоции. Надеюсь, что уже сезон завершим, а таких случаев больше не будет, КДК, кого сочтёт нужным, накажет. А в перерыве, думаю, все наберутся сил, вернутся, и таких эпизодов будет меньше.

Ранее Алаев выразил уверенность, что судейство в РПЛ будет более открытым.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:40
научатся посылать неразборчиво !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:24
Алаев :-"А в перерыве, думаю, все наберутся сил, вернутся и будут "посылать" более тактично и менее эмоционально".)
drug01
drug01
сегодня в 14:02
Надо держать свои эмоции на вас смотрят все
Гость
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